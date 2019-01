Una empleada doméstica pasa tres días encerrada en el ascensor de la casa de su jefe

El incidente ocurrió en un edificio de cinco plantas del elegante barrio Upper West Side de Manhattan que pertenece al inversionista Warren Stephens, según el diario The New York Times .

La firma Stephens Inc. no ha hecho comentarios hasta el momento. Sin embargo, en un comunicado citado por el diario The New York Post, la familia Stephens prometió "investigar las causas de este desgraciado incidente" y tomar "las medidas adecuadas para asegurar que no se repita". Según un vecino citado por dicho medio, la mujer no tiene intención de demandar a la familia