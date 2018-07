Dos buzos británicos fueron los primeros en llegar esta semana hasta los 12 niños desaparecidos con su entrenador de fútbol atrapados en el complejo de cuevas inundadas de Tham Luang, en Tailandia.

"¿Cuántos son ustedes?" –preguntó John Volanthen, quien además es consultor de infotecnología. "¿Trece? Brillante".

Volanthen y Richard Stanton, un bombero retirado, son voluntarios del British Cave Rescue Council (BCRC), un grupo que coordina los esfuerzos de rescate subterráneo. Llegaron a Tailandia tres días después de que el equipo de fútbol desapareciera y como parte de la ayuda internacional que participa en el rescate.

Bill Whitehouse, vicepresidente del BCRC, habló con Univision News desde su casa en Derbyshire, Inglaterra, en momentos en que se coordina un arriesgado operativo que pudiera complicarse por las lluvias que se esperan este fin de semana.

— ¿Qué tan pronto pueden ser rescatados los niños y su entrenador?

No estoy seguro. Los rescatistas han estado mirando todo tipo de cosas. Cuando los dos buceadores (de Reino Unido) llegaron hasta ellos tuvieron que atravesar aproximadamente 1.5 kms (casi una milla) de pasaje inundado, pero no todo estaba sin espacio de aire, alrededor de 50-50, según tengo entendido. Puede ser que la falta de lluvia mejoró la situación.

Muchos de los niveles de agua han bajado desde su pico máximo la semana pasada, pero gran parte del paso todavía está inundado. Han estado bombeando mucha agua. Si el bombeo ha tenido un gran efecto en los niveles del agua o si la falta de lluvia ha tenido un efecto no podemos saberlo realmente.

Cuando llegaron nuestros muchachos, el buceo prácticamente era imposible debido al rápido flujo del agua. La cantidad de sedimentos suspendidos significaba que la visibilidad era inferior a un metro. Fue solo el último fin de semana cuando el clima mejoro un poco y la lluvia cesó. El agua siempre encuentra paso. Por lo tanto, es imposible decir cuánto ha ayudado el bombeo.

— ¿Qué tipo de equipo necesitarán los buzos de rescate?

Depende de si el espacio de aire es lo suficientemente grande como para flotar o si solo es un par de pulgadas. Puede ser una mezcla. No tengo un conocimiento detallado de eso. Con toda probabilidad, es una mezcla. Supongamos que ha atravesado un área completamente inundada, si está el equipo de buceo y solo tiene unos pocos metros antes de la próxima parte inundada, entonces también podría seguir buceando.

Los buceadores llevan normalmente sus tanques en la espalda. Los buceadores de cuevas en pasajes estrechos montarán el tanque lateralmente para que puedan atravesar las cosas de esa manera sin quitar los tanques.



Niños atrapados Altitud: 1,250 m Entrada de agua Cueva Tham Luang 650 m Cueva 450 m TAILANDIA Entrada de los niños 500 m Mae Sai 0.25 mi Lluvia monzónica Lluvia monzónica 1,250 m 800 metros Entrada de agua 650 m Niños atrapados 450 m Entrada de los niños Zona en la que encontraron a los niños Pendiente inclinada (45 grados). Pasajes sumergidos de unos 10 metros. 2 millas (3.2 km) aproximadas

Muchos buzos expertos usan una máscara sobre los ojos, un clip en la nariz y una mordaza (regulador) en la boca que les proporciona su suministro de aire. Si traes a un herido de vuelta a través de un pasaje inundado, o alguien que no es buceador, estás mucho mejor usando una máscara de cara completa de uno u otro tipo porque no tienen que preocuparse de mantener una mordaza en la boca. Estas máscaras también tienen una presión positiva que expulsa aire de la máscara todo el tiempo. Por lo tanto, eso evita que el agua inunde la máscara, a menos, por supuesto, que la máscara se desaloje, lo cual es siempre un peligro.

— ¿Podrían ser rescatados con equipo de buceo?

Dependerá de cómo esté preparado el niño. Se puede ir frente al niño nadando con el equipo de buceo encendido y siendo guiado. Eso sería muy peligroso porque algunos de los niños no pueden nadar y no han hecho este tipo de cosas antes. Estarán en condiciones horrendas y, con la visibilidad en el agua, es posible que no puedan ver a la persona que está frente a ellos. Existe la posibilidad de que alguno entre en pánico y se quite su aparato de respiración.

— ¿Hay alguna otra forma de salir de la cueva?

Han estado tratando de encontrar otra vía hacia la cueva. Solo hay una entrada conocida, la grande que normalmente se usa. Eso no quiere decir que no hay otra entrada. Pero puede haber muchas cuevas pequeñas en el área que no se conectan con esta. En estas circunstancias, no está de más recorrer las laderas de las montañas para buscar pozos y entradas desde donde se pueda ingresar a la cueva. Aunque ten en cuenta que la cueva se encuentra debajo de una montaña. Hay unos 800 metros de roca por encima. Por lo tanto, es posible que encuentres un acceso.

— ¿Podrían usar una cuerda para salir?

Cada vez que un buceador de cueva entra en un pasaje inundado, lo que harán en el camino es establecer una pauta. Esa suele ser una cuerda bastante delgada para usar como guía para mantenerlos en curso cuando hay poca visibilidad.

— ¿Qué tan bien dibujada está la cueva?

La cueva fue inspeccionada por una mezcla de espeleólogos británicos y franceses, pero (el mapa) no es muy preciso. Muestra en qué dirección van los pasajes y más o menos qué tamaño tienen, pero es bastante pequeño. No hay una elevación, una sección transversal hacia abajo a través de la colina, para mostrarle cómo varía la cueva en niveles. Hay secciones transversales de la cueva en varios puntos. Entonces, sí, hay información, pero muchas cuevas tienen mucha mejor información.



— ¿Por qué están bombeando aire a la cueva?