Tras pasar dos semanas atrapados, incluidos nueve días desaparecidos, los 12 niños en la cueva de Tailandia enviaron sus primeras cartas a sus familias . Los jóvenes de entre 11 y 16 años aprovecharon para pedirles a sus padres, en mensajes escritos a mano: "no se preocupen".

"Los quiero, papá y mamá. No se preocupen por mí, estoy a salvo ahora. Los quiero a todos", señaló Sompong "Pong" Jaiwong, de 13 años, en un papel amarillento.

Asimismo, otra carta afirma: "Quieren comer muchas cosas. Quieren irse a casa apenas salgan. Maestros, por favor, no les den mucha tarea".

El equipo de futbol tailandés quedó completamente aislado el 23 de junio, cuando exploraba la caverna Tham Luang, en el norte del país, y amplios sectores de sus galerías y pasadizos se inundaron. El 2 de julio, el mundo respiró aliviado cuando los hallaron a todos vivos , pero su odisea no terminó allí. En una señal de lo complicado que está siendo sacarlos, este jueves, uno de los rescatistas falleció mientras participaba en las labores de emergencia.

Se desconoce cuándo o cómo podrán ser rescatados y a las autoridades les preocupa el bajo nivel de oxígeno en la caverna, pero esto no impide que los niños piensen a futuro.

Duangpetch "Dom" Promthep, de 13 años, pide que no se olviden de su natalicio: "Estoy bien. El aire puede que esté un poco escaso, pero no se preocupen. No se olviden de mi fiesta de cumpleaños".