Cuatro días atrapados en la nieve: la odisea de una familia varada en las montañas de Nuevo México

Por tierra y aire

La moral desvaneciéndose

En un post de Facebook, Rogers describió como la sensación de pánico de fue apoderando de él y sus hijos fueron quienes se mantuvieron fuertes: "Después de estar atascado todo el día miércoles, jueves, y viernes fue difícil no dejar que viesen mi nivel de miedo. Estaba tratando de mantener a mis hijos fuertes y no me di cuenta hasta más tarde que en realidad fueron ellos quienes me mantuvieron fuerte. Cerca de una hora antes de que las motos de nieve nos encontrara, estábamos orando frente a nuestra fogata y los niños vieron un poco de emoción de mí por primera vez. Mi moral y mi fuerza se estaba desvaneciendo lentamente".