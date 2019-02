Gobernador de Virginia se disculpa por fotografía racista mientras aumentan los llamados para que dimita

"Siento mucho la decisión que tomé de aparecer como lo hice en esta foto y por el daño que esa decisión causó entonces y ahora", dijo Northam en un comunicado. "Esa foto y la actitud racista y ofensiva que representa, no reflejan quien soy hoy", añadió en un video posterior .

Northam, que tiene 59 años y en 1984 tenía 25, no aclaró cual de las dos personas de la imagen es él, si la disfrazada de negro o la vestida con las características prendas del Ku Klux Klan.

Mientras tanto, la senadora de California Kamala Harris, otra afroamericana que aspira la presidencia, tuiteó que " la mancha del racismo no debería tener lugar en los pasillos del gobierno ".

Los llamados a su renuncia también han venido de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), el Partido Republicano de Virginia, Elizabeth Warren de Massachusetts, Kirsten Gillibrand of New York y Julián Castro, ex Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbanos, entre otros.