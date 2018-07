Esta foto de una indígena en el suelo al lado de dos novios posando desata un debate sobre racismo en México

“Hay una intensión real de tenerla como un objeto de adorno, no es un personaje vivo dentro de la foto, ella no voltea a ver a los novios, incluso la pose inclinada de la mujer indígena parece recordar un mural de Diego Rivera. Es tan internalizado que las personas de pueblos originarios deben estar vestidos y como parte del folclor y al mismo tiempo permanecer invisibilizados, que quien toma la foto lo ve normal”, explica a Univision Noticias Evelia Reyes Díaz doctora en historia del Colegio de México.



Otros, sin embargo, no ven nada anormal en ella. “Mmm donde está lo clasista!? Ya están en un extremo cabrón, como seguramente ustedes cuando salen a la calle o de vacaciones seguro dejan todo por ayudar a nuestros indígenas, de los cuales no deberíamos sentir pena, son parte de nuestra sociedad, admirable su trabajo”, replicaba otro internauta. “La intención era que la señora saliera en la foto, no veo por qué habría que editarla” replicaba otro al que le contestaban: “Es como no verse la nariz. Está tan cerca e incrustada, que es imposible verla. Así el clasismo en los clasistas.