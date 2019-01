El meteorólogo Jeremy Kappell es despedido tras usar un insulto racial durante una transmisión en vivo

"Está más allá de lo inaceptable que esto haya ocurrido. Debe haber consecuencias reales para la persona involucrada y también para el equipo de administración que no se disculpó de inmediato ni abordó el insulto ", dijo la declaración de Warren y Scott. "El individuo responsable de la injuria ya no debe ser empleado en el Canal 10".

"Como resultado de esa transmisión, el meteorólogo Jeremy Kappell ya no está en News10NBC", dijo el vicepresidente y gerente general de la estación, Richard A. Reingold. “Estas palabras no tienen cabida en el aire de News10NBC, y el hecho de que las transmitamos nos desalienta y me disgusta. Lamento no haber interrumpido de inmediato nuestra transmisión y pedir disculpas en el acto".