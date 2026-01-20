Donald Trump

Lista de todos los criminales que México envió hoy a Estados Unidos: Delitos de los 37 trasladados

Hoy, México confirmó el tercer traslado masivo de reos a Estados Unidos. Aquí te presentamos quiénes son

Univision picture
Por:Univision
Video Trump anuncia inminente ataque terrestre contra carteles en Latinoamérica: resumen de las noticias del día

Este 20 de enero de 2026 se registró un operativo en el Altiplano, desde donde fueron trasladados 37 reos de México a Estados Unidos.

Cabe mencionar que este es el tercer traslado masivo que se da entre ambas naciones. El primero se dio el 27 de febrero de 2025, en cuyo grupo se encontraba Rafael Caro Quintero, y el segunda fue en agosto del mismo año, en donde destacaron La Tuta y El Z-40.

¿Quiénes son los reos trasladados a Estados Unidos?

Autoridades difundieron datos de los 37 reos trasladados y los delitos por los que se les acusa.

Tráfico de drogas

  • Ricardo Cortez Mateos (a) Billetón
  • Fidel Félix Ochoa (a) Don Fido
  • Eliezer David Seas Centeño (a) El Picho y/o Cerebro
  • Jair Francisco Patrón Tobías (a) H4 y/o Crixus
  • Guillermo Isaias Pérez Parra
  • Daniel Manera Macías (a) Danny
  • Humberto Rivera Rivera (a) Chato y/o Don y/o El Viejón
  • Juan Carlos Alonso Reyes
  • Juan Pablo Bastidas Erenas (a) Payo
  • Julio César Mancera Dozal (a) La Tortuga
  • José Luis Sánchez Valencia (a) Chalama y/o Chalaman
  • Armando Gómez Núñez (a) Máximo y/o Delta 1 y/o MacGyver
  • Hernán Geovani Ojeda Elenes (a) Inge
  • José Gerardo Álvarez Vásquez (a) El Indio
  • José Torres Espinosa (a) Big Joe.

Otro delito que se repite por parte de los reos es el de tráfico de drogas y lavado de dinero, los cuales son: Óscar Eduardo Hernández Flores (a) O, Luis Alonso Navarro Quezada (a) Pez, Daniel Alfredo Blanco Joo (a) El Cubano, Carlos Alberto Guerrero Mercado (a) El Químico, Lucas Anthony Mendoza (a) T, José Pineda Pérez (a) Pretty Boy y/o JP, y Heriberto Hernández Rodríguez (a) Negrolo.

Tráfico de armas, de personas, lavado de dinero y narcoterrorismo

  • Juan Pedro Saldívar Farías (a) Z-27 y/o El Orejón
  • Manuel Ignacio Correa (a) El Argentino
  • Eliomar Segura Torres (a) Helio
  • Eduardo Rigoberto Velasco Calderón
  • Francisco Arredondo Colmenero (a) Pancho
  • Gustavo Alfonso Castro Medina
  • Luis Carlos Dávalos López
  • Roberto González Hernández (a) 04
  • María del Rosario Navarro Sánchez (a) La Señora o La Chayo
  • Ricardo González Sauceda (a) Comandante Ricky y/o Mando R
  • Pedro Inzunza Noriega (a) Sagitario y/o Señor de la Silla
  • Abraham Macías Mendoza (a) Don Abraham
  • Rodrigo Pérez Mezquite (a) Don Rodrigo
  • Jorge Damián Román Figueroa (a) Soldado

Finalmente, el único que aparece sin delito es Yahir Alejandro Lujan Rojo (a) Rojo, que es investigado por la Corte de Arizona de EEUU.

