Lista de todos los criminales que México envió hoy a Estados Unidos: Delitos de los 37 trasladados

Este 20 de enero de 2026 se registró un operativo en el Altiplano, desde donde fueron trasladados 37 reos de México a Estados Unidos.

Cabe mencionar que este es el tercer traslado masivo que se da entre ambas naciones. El primero se dio el 27 de febrero de 2025, en cuyo grupo se encontraba Rafael Caro Quintero, y el segunda fue en agosto del mismo año, en donde destacaron La Tuta y El Z-40.

¿Quiénes son los reos trasladados a Estados Unidos?

Autoridades difundieron datos de los 37 reos trasladados y los delitos por los que se les acusa.

Tráfico de drogas

Ricardo Cortez Mateos (a) Billetón

Fidel Félix Ochoa (a) Don Fido

Eliezer David Seas Centeño (a) El Picho y/o Cerebro

y/o Jair Francisco Patrón Tobías (a) H4 y/o Crixus

y/o Guillermo Isaias Pérez Parra

Daniel Manera Macías (a) Danny

Humberto Rivera Rivera (a) Chato y/o Don y/o El Viejón

y/o y/o Juan Carlos Alonso Reyes

Juan Pablo Bastidas Erenas (a) Payo

Julio César Mancera Dozal (a) La Tortuga

José Luis Sánchez Valencia (a) Chalama y/o Chalaman

y/o Armando Gómez Núñez (a) Máximo y/o Delta 1 y/o MacGyver

y/o y/o Hernán Geovani Ojeda Elenes (a) Inge

José Gerardo Álvarez Vásquez (a) El Indio

José Torres Espinosa (a) Big Joe.

Otro delito que se repite por parte de los reos es el de tráfico de drogas y lavado de dinero, los cuales son: Óscar Eduardo Hernández Flores (a) O, Luis Alonso Navarro Quezada (a) Pez, Daniel Alfredo Blanco Joo (a) El Cubano, Carlos Alberto Guerrero Mercado (a) El Químico, Lucas Anthony Mendoza (a) T, José Pineda Pérez (a) Pretty Boy y/o JP, y Heriberto Hernández Rodríguez (a) Negrolo.

Tráfico de armas, de personas, lavado de dinero y narcoterrorismo

Juan Pedro Saldívar Farías (a) Z-27 y/o El Orejón

y/o Manuel Ignacio Correa (a) El Argentino

Eliomar Segura Torres (a) Helio

Eduardo Rigoberto Velasco Calderón

Francisco Arredondo Colmenero (a) Pancho

Gustavo Alfonso Castro Medina

Luis Carlos Dávalos López

Roberto González Hernández (a) 04

María del Rosario Navarro Sánchez (a) La Señora o La Chayo

o Ricardo González Sauceda (a) Comandante Ricky y/o Mando R

y/o Pedro Inzunza Noriega (a) Sagitario y/o Señor de la Silla

y/o Abraham Macías Mendoza (a) Don Abraham

Rodrigo Pérez Mezquite (a) Don Rodrigo

Jorge Damián Román Figueroa (a) Soldado