Largas filas en México por desabastecimiento parcial de gasolina en varios estados

El cambio a "medios de transporte más seguros" ha retrasado la entrega de combustible a gasolineras en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, México y Querétaro , indicó la compañía estatal de Petróleos Mexicanos en un comunicado. Pemex pidió a la población no hacer compras de pánico de combustibles y aclaró que las medidas adoptadas permitirán la normalización del suministro a la brevedad.

Sin embargo, muchas personas no han hecho caso a mantener la calma y han acudido en masa a estaciones de servicio: en las redes sociales abundan las imágenes de gasolineras con letreros que avisan que se les acabó el combustible.

Las terminales de Pemex para "almacenamiento y despacho cuentan con los inventarios suficientes para satisfacer la demanda de la población, por lo que el país no enfrenta desabasto ni escasez de los productos", afirmó la empresa el domingo en otro comunicado.

Los más afectados

José de Jesús Huerta es taxista y afirmó a la misma agencia que no logró encontrar gasolina en 10 estaciones y se vio obligado a cargar pocos litros en la única del centro de la ciudad que tenía todas sus bombas llenas.

"Me habían dicho que hoy se iba restablecer todo, pero la verdad no y todo el día he andado batallando por gasolina, ahorita ando con la pura reserva, tengo 40 minutos formado porque es el único lugar donde hay", señaló.