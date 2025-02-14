3 puntos incendiarios del polémico discurso del vicepresidente JD Vance ante los líderes europeos

Video JD Vance arremete contra la Conferencia de Obispos Católicos tras críticas a redadas en lugares sensibles

Los líderes europeos siguen mostrando su indignación tras el incendiario discurso pronunciado este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el que arremetió duramente contra las políticas europeas.

A poco más de una semana de que Alemania celebre elecciones federales, Vance ha sido criticado por quienes consideran que se ha entrometido en la campaña con sus declaraciones.

PUBLICIDAD

En ellas, cuestionó el estado de la democracia en Europa y la postura de los partidos democráticos frente a otras formaciones en Alemania, en lo que se interpretó como un apoyo velado a la ultraderecha con la que se reunió después de la conferencia.

El vicepresidente sorprendió al público al criticar lo que considera un “retroceso” de valores fundamentales en Europa como la libertad de expresión y recordó que los votantes apoyan cada vez más a “líderes políticos que prometen poner fin a la inmigración fuera de control”, lo que consideró que era una preocupación legítima.

Estas son algunas de las declaraciones más polémicas de Vance durante su discurso en Múnich, y que el gobierno alemán ya calificó de “inaceptable”:

1. Vance cuestionó el estado de la democracia en Europa y apoyó veladamente a la extrema derecha

Vance sermoneó a los líderes europeos sobre la libertad de expresión, dijo temer que esté “en retroceso” en todo el continente y pidió a los países aceptar “puntos de vista alternativos” en un aparente apoyo velado a la extrema derecha.

“Cuando líderes políticos representan a grupos electorales importantes, es nuestra responsabilidad dialogar con ellos”, subrayó.

“A muchos de quienes vivimos al otro lado del Atlántico, nos parece cada vez más que hay viejos intereses arraigados que se esconden detrás de palabras desagradables de la era soviética, como información falsa y desinformación, a los que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, vote de manera diferente, o aún peor, gane una elección”, dijo Vance.

PUBLICIDAD

Vance también dijo a los líderes europeos que “si se postulan con miedo a sus propios votantes, no hay nada que EEUU pueda hacer por ustedes”.

Afirmó que ninguna democracia podría sobrevivir diciéndole a millones de votantes que sus preocupaciones “son inválidas o no merecen ser consideradas (...) La democracia se basa en el sagrado principio de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos”.

“Cortafuegos” es la palabra que partidos tradicionales de Alemania utilizan para referirse a su límite para no trabajar con el partido de extrema derecha y antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD).

Precisamente, según la televisión ZDF, Vance se reunió con la líder de AfD, Alice Weidel, en un hotel fuera de la sede de la conferencia de Múnich, a la que el partido de extrema derecha no fue invitado. El partido ultraderechista alemán podría doblar su resultado en las legislativas, según sondeos.

“La amenaza que más me preocupa en relación con Europa no es Rusia, ni China, ni ningún actor externo”, declaró también. “Lo que me preocupa es la amenaza que viene desde dentro: el retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales, valores que comparte con EEUU”.

“He oído mucho sobre lo que hay que defenderse y, por supuesto, eso es importante. Pero lo que me ha parecido un poco menos claro... es ¿de qué se están defendiendo exactamente?”.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo después que no podía dejar pasar el discurso sin comentar.

“Si lo entendí correctamente, él compara las condiciones en varias partes de Europa con las de los regímenes autoritarios”, dijo. “Eso es inaceptable, y no es la Europa ni la democracia en la que vivo y en la que actualmente hago campaña”.

PUBLICIDAD

2. Vance criticó “abrir las compuertas a millones de inmigrantes no verificados”

Vance también incitó a los países europeos, incluido el anfitrión de la conferencia, Alemania, a "cambiar de rumbo" en materia de inmigración.

El vicepresidente evocó también el atropello masivo del jueves en Alemania, que dejó 36 heridos y cuyo principal sospechoso es un afgano.

"¿Cuántas veces debemos sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida hacia una nueva dirección?", dijo.

"Ningún votante en este continente acudió a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes no verificados", añadió.

"¿Pero saben lo que sí votaron? En Inglaterra, votaron por el Brexit. Y estén de acuerdo o no, votaron a favor. Y cada vez más en toda Europa, están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración fuera de control", añadió.

3. El "nuevo sheriff" Trump y las bromas sobre Greta Thunberg

“En Washington, hay un nuevo sheriff en la ciudad. Y bajo el liderazgo de Donald Trump, podemos no estar de acuerdo con tus opiniones, pero lucharemos para defender tu derecho a expresarlas en la plaza pública”, dijo Vance entre unos dispersos y fríos aplausos.

Otro momento que pareció despertar mayor incomodidad entre la audiencia fue cuando bromeó diciendo que si la democracia estadounidense pudo “sobrevivir a 10 años de regaños de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir a unos meses de Elon Musk”.

Mira también: