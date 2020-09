Una visita al salón de belleza pone a Nancy Pelosi en aprietos y bajo el fuego de los republicanos

El presidente Donald Trump y republicanos calificaron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi , de hipócrita por haber ido a un salón de belleza de San Francisco para un lavado de pelo, en presunta violación de las restricciones municipales por coronavirus que dicen que estos establecimientos no pueden atender a clientes adentro.

Los salones de belleza no pueden atender a clientes dentro de sus instalaciones a fin de evitar el contagio del virus. A partir del martes de esta semana recién pueden atender a clientes afuera, según las autoridades de San Francisco.

“La Loca Nancy está siendo decimada por haber abierto un salón de belleza, cuando todos los demás estaban cerrados, y por no usar una Mascarilla – pese a sermonear a todos los demás”, dijo Trump en Twitter. “¡Nosotros casi seguramente retomaremos la Cámara de Representantes, y despacharemos a Nancy con sus maletas!”

“Ella siente que puede ir así nomas y arreglarse todo mientras nadie más puede ir, y yo no puedo trabajar”, agregó la empresaria. “He estado luchando por seis meses para reabrir un negocio que me tomó 12 años abrir … Soy madre soltera, tengo dos niños y no tengo ingresos (...) Se supone que debemos de respetar a esta mujer, ¿verdad?”, dijo Kious. “Es alarmante”.