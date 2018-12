Un podólogo habría evitado que Trump fuese a la guerra de Vietnam, según 'The New York Times'

Un diagnóstico de espolones óseos en los talones hizo posible que en otoño de 1968 Donald Trump fuese eximido de prestar servicio en el ejército de Estados Unidos en la guerra de Vietnam . Con las dudas de la autenticidad de aquel diagnóstico, el diario The New York Times adelantó una investigación con la cual ha determinado que el reporte médico fue probablemente un favor del médico que lo firmó al padre del ahora presidente.

Durante la campaña electoral de 2016, el entonces candidato republicano fue preguntado sobre los detalles como se produjo aquella exención, pero siempre se excusó en que no los recordaba con detalle. En varias ocasiones, Trump dijo haber lamentado no haber servicio a EEUU en esa guerra, al aducir que estaba cursando estudios universitario y la extraña dolencia en el pie.

De acuerdo con la investigación del Times , el podólogo que firmó aquel informe médico fue el podólogo Larry Braunstein, quien en los años 50 alquilaba su consultorio en Queens al padre del presidente, Fred C. Trump , en la planta baja debajo de Edgerton Apartments. La familia Trump vendió el edificio en 2004, según los registros.

Elysa Braunstein comentó que su padre, que no dejó registros médicos a la familia, sostenía que Trump no tenía realmente una enfermedad en el pie que lo descalificara como apto para enrrolarse en el Ejército. "¿Pero lo examinó? No lo sé", dijo.