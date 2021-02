Testigos relatan la pelea entre Trump y McCarthy durante el asalto al Capitolio

Los legisladores que entrevistó CNN afirmaron que el intercambio mostró que Trump no tenía intención alguna de ordenar a sus seguidores que dieran marcha atrás, aun cuando miembros de su propio partido le imploraron que interviniera. “No fue un observador inocente, los apoyaba”, dijo uno de los entrevistados por la cadena .

Durante el juicio político de Trump, este viernes, sus abogados argumentaron que lo que el entonces presidente hizo en realidad fue “calmar” a sus seguidores al mostrar una serie de tuits. La defensa, no obstante, omitió mencionar los tuits en los que atacaba a su vicepresidente, Mike Pence , ni el tiempo que esperó para finalmente colgar un video en que pedía a sus simpatizantes que abandonaran la sede del Poder Legislativo de Estados Unidos.

Asesores de Pence han dicho que Trump no se puso en contacto con él aun cuando el entonces vicepresidente estaba en peligro. Los administradores del segundo juicio político a Trump no han dicho si planean llamar a McCarthy como testigo, aunque la opción de llamar a otras personas al proceso no parece probable.