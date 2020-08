Trump aplaza anuncios sobre planes de inmigración y cuidado médico

El presidente había dicho antes que su plan migratorio estaría basado en los méritos de los posibles beneficiarios y que incluiría protecciones para los jóvenes inmigrantes llamados dreamers , pero no ha dado muchos detalles. También ha dicho que el plan incluiría la posibilidad de que los inmigrantes eventualmente se puedan nacionalizar.

“Voy a firmar una gran orden ejecutiva. Como presidente, tengo el poder de hacerlo y voy a hacer que DACA esté incluido”, dijo el presidente durante una entrevista con Telemundo. “Pero lo vamos a incluir y probablemente lo vamos a sacar después. Estamos trabajando ahora en las complejidades legales, pero voy a firma una propuesta migratoria grande e importante como orden ejecutiva, lo cual ahora con la Corte Suprema, debido al fallo de DACA, me ha dado el poder de hacer eso”.

Las declaraciones del presidente son confusas porque por un lado sugieren la existencia de una propuesta de ley, pero por otro resaltan una orden ejecutiva. Actualmente no hay ninguna propuesta de este tipo y el Congreso no tiene la voluntad de abordar un asunto divisivo en medio de la crisis del coronavirus y a cuatro meses de la elección del 3 de noviembre, reportó The Washington Post.