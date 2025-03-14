Senado aprueba la propuesta republicana de presupuesto y evita el cierre de gobierno horas antes de la fecha límite

Video Senado aprueba la propuesta republicana de presupuesto y evita el cierre de gobierno

El Senado aprobó este viernes el proyecto de 'resolución de continuidad' que permitirá financiar el gobierno durante seis meses, evitando así un cierre del gobierno que entraría en vigor a la medianoche de no alcanzarse un acuerdo.

La votación fue de 54 a 46 gracias al apoyo de diez demócratas, tras superar parcialmente la fuerte oposición de este partido. Ahora pasará a manos del presidente, Donald Trump, para su promulgación.

Los demócratas expresaron su frustración por la propuesta de los republicanos que, según ellos, incluye poca participación de su partido y que consideraban que menoscababa prioridades clave como la atención médica y la asistencia para la vivienda.

Sin embargo, algunos consideraron finalmente que el cierre sería un peor resultado y apoyaron la iniciativa del líder demócrata, Chuck Schumer, de permitir que el proyecto de ley se sometiera a votación final.

El plan republicano recortará $13,000 millones en gastos no relacionados con la defensa respecto a 2024 y aumentará el gasto de defensa en $6,000 millones, sumas relativamente pequeñas para el total de casi $1,7 billones ( trillions en inglés).

Los demócratas cuestionaron la discreción que la ley daría al gobierno de Trump en las decisiones de gasto, en un momento en el que ya están alarmados por los esfuerzos de la administración para hacer recortes a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, dirigido por el asesor multimillonario de Trump, Elon Musk.

Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes trataron de convencer a los republicanos de aprobar una resolución de un mes para negociar el resto del presupuesto del año, que termina en septiembre.

Finalmente, la aprobación este viernes le dará tiempo al Congreso para buscar acordar un presupuesto para todo el año, incluidos los fondos necesarios para algunas de las promesas de campaña de Trump, como su programa de expulsión de migrantes.

La división interna entre los demócratas sobre la propuesta republicana para evitar el cierre de gobierno

Los demócratas se enfrentaban a dos difíciles opciones: permitir la aprobación de un proyecto de ley que, según ellos, otorga a Trump demasiado poder en cuestiones relacionadas con el gasto, o votar en contra y permitir que se produjera un corte de financiación en el gobierno.

Schumer sorprendió en vísperas de la votación al anunciar que no permitiría un cierre del gobierno. Su decisión indignó a muchos en el partido que desean combatir la agenda de Trump, pero dio a los senadores margen para alinearse con los republicanos y permitir que la resolución avanzara.

Demócratas de todos los sectores intentaron presionar a los senadores para que bloquearan el proyecto de ley. Los miembros de la Cámara de Representantes escribieron cartas, publicaron en redes sociales y ofrecieron conferencias de prensa en las horas previas a la votación.

“El pueblo estadounidense envió a los demócratas al Congreso para luchar contra la disfunción y el caos republicanos”, decía una carta de 66 demócratas de la Cámara a Schumer.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y su equipo regresaron rápidamente al Capitolio instando a los senadores a bloquear el proyecto de ley y negociar un verdadero acuerdo con los republicanos.

Algunos demócratas también argumentaron que los republicanos deberían asumir la culpa del cierre del gobierno, dado que controlan todos los poderes del Congreso y la Casa Blanca.

“Si se niegan a presentar una oferta que incluya cualquier aportación demócrata y no consiguen los votos demócratas, es culpa de los republicanos”, declaró la senadora demócrata Patty Murray.

En contraste, Schumer recibió un apoyo inesperado del propio Trump, quien apenas un día antes se preparaba para culpar a los demócratas por cualquier cierre.

“Felicitaciones a Chuck Schumer por hacer lo correcto. ¡Tuvo que tener agallas y coraje!”, publicó el presidente en sus redes sociales.

Schumer reconoció que tomó una decisión difícil, pero insistió en que los demócratas no permitirían un cierre del gobierno y advirtió sobre los estragos que Trump y Musk podrían causar si las oficinas federales cerraran.

“Un cierre permitirá que DOGE se ponga a toda marcha”, dijo Schumer. “Donald Trump y Elon Musk tendrían la libertad de destruir servicios gubernamentales vitales a un ritmo mucho más rápido”.

Tercera resolución de continuidad de financiación para el presente año fiscal

El Congreso no ha podido aprobar los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias anuales diseñados para financiar al gobierno, por lo que ha recurrido tradicionalmente a prórrogas a corto plazo.

La legislación aprobada este viernes en el Senado es la tercera resolución de continuidad de este tipo para el año fiscal en curso, que ya ha superado casi la mitad de su período.

La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó este martes el proyecto de ley de financiación y luego suspendió la sesión. Esta decisión dejó a los senadores con la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Y aunque los demócratas han estado presionando para que se vote una cuarta prórroga a corto plazo, los líderes republicanos dejaron claro que esa opción era imposible.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, y otros miembros del partido argumentaron que cualquier responsabilidad por un cierre recaería directamente sobre los demócratas.

“Los demócratas deben decidir si apoyarán la legislación de financiación que surgió de la Cámara de Representantes o si cerrarán el gobierno”, dijo Thune.

Grupos progresistas instaron a los legisladores demócratas a insistir en la prórroga de 30 días y a oponerse al proyecto de ley de financiación, argumentando que no se debe seguir como si nada.

Pero Schumer afirmó que Trump asumiría más poder durante un hipotético cierre del gobierno, ya que le daría al gobierno la capacidad de considerar agencias, programas y personal como no esenciales, suspendiendo temporalmente a empleados sin garantía de que sean recontratados

Los demócratas han criticado los niveles de financiación del proyecto de ley, y muchos se refieren a la medida como un "cheque en blanco" para Trump.

