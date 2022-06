Una congresista que cuestiona la separación entre iglesia y estado y otros vencedores de las primarias posteriores a Roe v. Wade

“Se supone que la iglesia debe dirigir al gobierno. Se supone que el gobierno no debe dirigir a la iglesia. No es así como lo pretendieron nuestros Padres Fundadores”, dijo Boebert haciendo una polémica interpretación legal que va en contra de la Primera Enmienda de la Constitución, que establece que “El Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma”, se ha interpretado ampliamente en el sentido de la separación de la iglesia y el estado, aunque la frase no se usa explícitamente.