Estos son los nombres de los inmigrantes venezolanos deportados de EEUU a El Salvador, según CBS

Pese a que el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado la identidad ni detalles sobre los cientos de inmigrantes venezolanos enviados la semana pasada a la conocida "megacárcel" de El Salvador, CBS News publicó este jueves una "lista interna" del ejecutivo con 238 nombres que corresponderían con los de las personas deportadas.

La Casa Blanca realizó la operación alegando que son miembros del grupo criminal Tren de Aragua y amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a que un juez federal ordenó bloquear estas deportaciones y a que ninguno de los inmigrantes ha sido acusado ni condenado.

Además, las autoridades reconocieron que 101 de ellos fueron detenidos bajo las leyes estadounidenses de inmigración, y no bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, por lo que la única falta de la mayoría de ellos fue su ingreso o permanencia irregular en EEUU.

Familiares y abogados de los deportados declararon que solo se enteraron de lo ocurrido tras ver a sus seres queridos en videos y fotos difundidos por el gobierno salvadoreño y medios de comunicación, ya que su única pista era la desaparición del localizador de detenidos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde entonces, comenzaron una búsqueda frenética por información sobre el paradero y situación de sus familiares, de los que desconocen cuánto tiempo permanecerán en El Salvador ni si podrán comunicarse con ellos.

CBS News se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado para solicitar comentarios sobre la lista de nombres publicada este jueves en su medio, que reproducimos a continuación:

Agelviz Sanguino , Widmer Josneyder

, Widmer Josneyder Aguilar Rodriguez , Nolberto Rafael

, Nolberto Rafael Aguilera Aguero , Gustavo Adolfo

, Gustavo Adolfo Albornoz-Quintero , Henrry

, Henrry Alvarado Borges , Neri

, Neri Angulo-Aparicio , Jinder

, Jinder Aray-Cardona , Jose

, Jose Arregoces Rincon , Jose

, Jose Azuaje Perez , Nixon Jose

, Nixon Jose Barreto Villegas , Rolando

, Rolando Bastidas Venegas , Jose

, Jose Basulto-Salinas , Marcos

, Marcos Batista-Arias , Elvis

, Elvis Belloso Fuenmayor , Alirio

, Alirio Benavides Rivas , Yornel Santiago

, Yornel Santiago Blanco-Bonilla , Andry

, Andry Blanco-Marin , Angel

, Angel Bolivar Cruz , Angel

, Angel Bracho Gomez , Victor

, Victor Brazon-Lezama , Javiar

, Javiar Briceno-Gonzalez , Jose

, Jose Briceno-Gonzalez , Jean

, Jean Bustamante-Dominguez , Robert

, Robert Cabrera-Rico , David

, David Canizalez Arteaga , Carlos

, Carlos Caraballo Tiapa , Franco

, Franco Cardenas-Silva , Johan

, Johan Carmona Bastista , Yorbi

, Yorbi Carmona Hernandez , Jose

, Jose Cedeno Contreras , Bruce Embelgert

, Bruce Embelgert Cedeno-Gil , Andrys

, Andrys Chacin Gomez , Jhon

, Jhon Chirinos Romero , Wild

, Wild Chivico Medina , Carlos

, Carlos Colina Arguelles , Rosme

, Rosme Colina Caseres , Miguel

, Miguel Colina-Suarez , Alejandro

, Alejandro Colmenares Solorzano , Leonardo Jose

, Leonardo Jose Colmenarez Abreu , Aldo

, Aldo Contreras-Gonzalez , Yordano

, Yordano Cornejo Pulgar , Frizgeralth De Jesus

, Frizgeralth De Jesus Corrales-Moreno , Emilio

, Emilio Davila Fernanadez , Luis

, Luis Delgado Pina , Aldrin

, Aldrin Depablos Requena , Jheison

, Jheison Diaz-Lugo , Kleiver

, Kleiver Duarte Rodriguez , Richard

, Richard Duran Perez , Joseph Gregory

, Joseph Gregory Echavez-Paz , Leonel

, Leonel Elista-Jimenez , Robert

, Robert Escalona Carrizo , Yender

, Yender Escalona Sevilla , Angelo

, Angelo Escobar Blanco , Pedro

, Pedro Escobar Falcon , Yolfran

, Yolfran Fernandez Sanchez , Julio Rafael

, Julio Rafael Fernandez , Yohan

, Yohan Fernandez-Subero , Mikael

, Mikael Flores Jimenez , Wilken Rafael

, Wilken Rafael Flores Rodriguez , Jose

, Jose Flores-Lopez , Jose

, Jose Fonseca Daboin , Cristhofer

, Cristhofer Fuenmayor-Crespo , Roneil

, Roneil Garcia Casique , Francisco

, Francisco Garcia Prado , Leonardo

, Leonardo Giron Maurera , Richard

, Richard Gonzalez Troconis , Julio

, Julio Gonzalez Frailan , Jose Leon

, Jose Leon Gonzalez Fuenmayor , Angel Jesus

, Angel Jesus Gonzalez Pineda , Oscar

, Oscar Gonzalez-Rodriguez , Charlie

, Charlie Graterol-Farias , Winder

, Winder Gualdron Gualdron , Luis

, Luis Gualtero Quiroz , Deibin

, Deibin Guerrero Padron , Keivy

, Keivy Guevara Munoz , Wilvenson

, Wilvenson Guiterrez-Sierra , Wilker

, Wilker Gutierrez Flores , Merwil

, Merwil Hernandez Carache , Yeison

, Yeison Hernandez Carache , Darwin Gerardo

, Darwin Gerardo Hernandez Herrera , Edwuar Jose

, Edwuar Jose Hernandez-Hernandez , Jhonnael

, Jhonnael Hernandez Gonzalez , Manuel

, Manuel Hernandez Hernandez , Angel

, Angel Hernandez Juarez , Yorby

, Yorby Hernandez Romero , Andry

, Andry Hueck Escobar , Jesus

, Jesus Hung Mendoza , Jordan

, Jordan Hurtado Quevedo , Eddie Adolfo

, Eddie Adolfo Indriago-Alvarez , Donovan

, Donovan Izaguirre-Granado , Randy

, Randy Jaimes-Rincon , Yeison

, Yeison Jerez-Hernandez , Yohendry

, Yohendry Justo Garcia , Jose

, Jose Laya-Freites , Jefferson

, Jefferson Leal-Bautista , Keiber

, Keiber Leal-Estrada , Kervin

, Kervin Lemus Cagua , Diego

, Diego Lizcano-Basto , Josue

, Josue Lopez Bolivar , Jose

, Jose Lopez Lizano , Maikol

, Maikol Lopez-Rodriguez , Geomar

, Geomar Lozada Sanchez , Wuilliam

, Wuilliam Lozano-Camargo , Daniel

, Daniel Lugo Zavala , Johendry

, Johendry Lugo-Acosta , Yermain

, Yermain Machado Martinez , Onaiker

, Onaiker Machado-Rodriguez , Jose

, Jose Manrique , Edson

, Edson Manzo Lovera , Lainerke

, Lainerke Marcano Silva , Luis

, Luis Marea-Medina , Ronald

, Ronald Marin Zambrano , Jhonervi Josue

, Jhonervi Josue Marquez Pena , Jose

, Jose Marrufo Hernandez , Uriel David

, Uriel David Martinez Vargas , Kerbin

, Kerbin Martinez Vegas , Rafael

, Rafael Martinez-Borrego , Tito

, Tito Martinez-Gonzalez , Yohangel

, Yohangel Mata Fornerino , Wilfredo Jose

, Wilfredo Jose Mata-Ribeiro , Yoswaldo

, Yoswaldo Mathie Zavala , Hotsman Ricardo

, Hotsman Ricardo Medina-Martinez , Alexis

, Alexis Melendez Rojas , Edwin

, Edwin Mendez Boyer , Alex

, Alex Mendez Mejias , Angel

, Angel Mendez-Gomez , Luis

, Luis Mendoz Nunez , Carlos

, Carlos Mendoza Ortiz , Maikol Solier

, Maikol Solier Mendoza Pina , Jean Claude

, Jean Claude Mendoza Ramirez , Jonathan

, Jonathan Mogollon Herrera , Henry

, Henry Molina-Acevedo , Roger

, Roger Montero Espinoza , Ervinson

, Ervinson Montilla-Rivas , Jose

, Jose Mora-Balzan , Jose

, Jose Morales-Rolon , Andres

, Andres Moreno-Camacho , Cristopher

, Cristopher Moreno-Ramirez , Maikel

, Maikel Morillo-Pina , Luis

, Luis Moron Cabrera , Yuber

, Yuber Munoz Pinto , Luis

, Luis Navas Vizcaya , Ali

, Ali Navas-Diaz , Obed

, Obed Nieto Contreras , Kevin

, Kevin Nunez-Falcon , Luis

, Luis Olivera Rojas , Maikel

, Maikel Orta-Campos , Junior

, Junior Ortega Garcia , Felix

, Felix Otero Valestrines , Luis

, Luis Palacios-Rebolledo , Leoner

, Leoner Palencia-Benavides , Brayan

, Brayan Parra Urbina , Eduard

, Eduard Paz-Gonzalez , Daniel

, Daniel Pena Mendez , Jose Antonio

, Jose Antonio Penaloza Chirinos , Ysqueibel Yonaiquer

, Ysqueibel Yonaiquer Perez Perez , Cristian

, Cristian Perez-Llovera , Juan

, Juan Perfecto La Rosa , Moises

, Moises Perozo-Colina , Carlos

, Carlos Perozo-Palencia , Andy

, Andy Petit Findlay , Andersson Steven

, Andersson Steven Petterson Torres , Christean

, Christean Pineda Lezama , Jesus

, Jesus Pinto Velasquez , Cristhian

, Cristhian Plaza-Carmona , Jonathan

, Jonathan Primoschitz Gonzalez , Albert

, Albert Querales Martinez , Anderson Jose

, Anderson Jose Quintero Chacon , Edicson

, Edicson Ramirez Ramirez , Jonathan Miguel

, Jonathan Miguel Ramos Bastidas , Jose

, Jose Ramos Ramos , Juan Jose

, Juan Jose Reyes Barrios , Jerce Egbunik

, Jerce Egbunik Reyes Mota , Frengel

, Frengel Reyes Ollarvides , Ronald

, Ronald Reyes-Villegas , Arlinzon

, Arlinzon Rincon Bohorquez , Omar

, Omar Rincon-Rincon , Ringo

, Ringo Rios Andrade , Jesus

, Jesus Rivera Gonzalez , Luis

, Luis Rivero-Coroy , Jean

, Jean Rodriguez , Edwin

, Edwin Rodriguez Goyo , Alejandro

, Alejandro Rodriguez Lugo , Luis Gustavo

, Luis Gustavo Rodriguez Parra , Alber

, Alber Rodriguez Rojas , Kenlyn

, Kenlyn Rodriguez-Da Silva , Fernando

, Fernando Rojas , Deibys

, Deibys Rojas-Mendoza , Miguel

, Miguel Romero Chirinos , Ildemar Jesus

, Ildemar Jesus Romero Rivas , Erick

, Erick Roos Ortega , Jesus

, Jesus Rosal-Gelvez , Hector

, Hector Rubio-Petrola , Jose

, Jose Saavedra-Caruci , Robinson

, Robinson Salazar-Cuervo , Pedro Luis

, Pedro Luis Sanchez Bigott , Yorbis

, Yorbis Sanchez Paredes , Idenis

, Idenis Sanchez-Arteaga , Fernando

, Fernando Sanchez-Bermudez , Marco

, Marco Santiago Ascanio , Ronald

, Ronald Sarabia Gonzalez , Anyelo

, Anyelo Semeco Revilla , Darwin Xavier

, Darwin Xavier Sierra Cano , Anyelo

, Anyelo Silva Casares , Jason Alfredo

, Jason Alfredo Silva Freites , Carlos Julio

, Carlos Julio Silva-Ramirez , Aaron

, Aaron Soto Manzana , Omar

, Omar Suarez-Fuentes , Joen

, Joen Suarez-Nunez , Luis

, Luis Suarez-Salas , Nery

, Nery Suarez-Trejo , Arturo

, Arturo Tapia Colina , Jesus

, Jesus Teran Aguilar , Carlos

, Carlos Testa Leon , Orlando Jesus

, Orlando Jesus Toro Noguera , Yonel

, Yonel Torrealba Torrealba , Yonathan

, Yonathan Torres Archila , Amber

, Amber Torres Herrera , Euder Jose

, Euder Jose Torres-Polanco , Carlos

, Carlos Tortosa Guedez , Jorge

, Jorge Tovar-Marcano , Cesar

, Cesar Travieso Gonzalez , Kleiver

, Kleiver Troconis Gonzalez , Yhon Deivis

, Yhon Deivis Uzcategui Vielma , Carlos

, Carlos Vaamondes Barrios , Miguel

, Miguel Vargas Lugo , Henry

, Henry Vazquez Morillo , Nicola

, Nicola Vega Sandia , Wilmer

, Wilmer Vera Villamizar , Wladimir

, Wladimir Villa-Montano , Enson

, Enson Villafranca Rincones , Carlos Eduardo

, Carlos Eduardo Villegas-Frites , Ilels

, Ilels Yamarte-Fernandez , Mervin

, Mervin Yanez-Arangure , Luis

, Luis Zabaleta-Morillo , Keiber

, Keiber Zambrano Perez , Julio

, Julio Zambrano Torrealba , Gabriel

, Gabriel Zarraga Rosales, Jorge

