Estos son los nombres de los inmigrantes venezolanos deportados de EEUU a El Salvador, según CBS
CBS News publicó este jueves una "lista interna" del gobierno estadounidense con 238 nombres que corresponderían con las personas indocumentadas deportadas al país centroamericano.
Pese a que el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado la identidad ni detalles sobre los cientos de inmigrantes venezolanos enviados la semana pasada a la conocida "megacárcel" de El Salvador, CBS News publicó este jueves una "lista interna" del ejecutivo con 238 nombres que corresponderían con los de las personas deportadas.
La Casa Blanca realizó la operación alegando que son miembros del grupo criminal Tren de Aragua y amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a que un juez federal ordenó bloquear estas deportaciones y a que ninguno de los inmigrantes ha sido acusado ni condenado.
Además, las autoridades reconocieron que 101 de ellos fueron detenidos bajo las leyes estadounidenses de inmigración, y no bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, por lo que la única falta de la mayoría de ellos fue su ingreso o permanencia irregular en EEUU.
Familiares y abogados de los deportados declararon que solo se enteraron de lo ocurrido tras ver a sus seres queridos en videos y fotos difundidos por el gobierno salvadoreño y medios de comunicación, ya que su única pista era la desaparición del localizador de detenidos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Desde entonces, comenzaron una búsqueda frenética por información sobre el paradero y situación de sus familiares, de los que desconocen cuánto tiempo permanecerán en El Salvador ni si podrán comunicarse con ellos.
CBS News se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado para solicitar comentarios sobre la lista de nombres publicada este jueves en su medio, que reproducimos a continuación:
- Agelviz Sanguino, Widmer Josneyder
- Aguilar Rodriguez, Nolberto Rafael
- Aguilera Aguero, Gustavo Adolfo
- Albornoz-Quintero, Henrry
- Alvarado Borges, Neri
- Angulo-Aparicio, Jinder
- Aray-Cardona, Jose
- Arregoces Rincon, Jose
- Azuaje Perez, Nixon Jose
- Barreto Villegas, Rolando
- Bastidas Venegas, Jose
- Basulto-Salinas, Marcos
- Batista-Arias, Elvis
- Belloso Fuenmayor, Alirio
- Benavides Rivas, Yornel Santiago
- Blanco-Bonilla, Andry
- Blanco-Marin, Angel
- Bolivar Cruz, Angel
- Bracho Gomez, Victor
- Brazon-Lezama, Javiar
- Briceno-Gonzalez, Jose
- Briceno-Gonzalez, Jean
- Bustamante-Dominguez, Robert
- Cabrera-Rico, David
- Canizalez Arteaga, Carlos
- Caraballo Tiapa, Franco
- Cardenas-Silva, Johan
- Carmona Bastista, Yorbi
- Carmona Hernandez, Jose
- Cedeno Contreras, Bruce Embelgert
- Cedeno-Gil, Andrys
- Chacin Gomez, Jhon
- Chirinos Romero, Wild
- Chivico Medina, Carlos
- Colina Arguelles, Rosme
- Colina Caseres, Miguel
- Colina-Suarez, Alejandro
- Colmenares Solorzano, Leonardo Jose
- Colmenarez Abreu, Aldo
- Contreras-Gonzalez, Yordano
- Cornejo Pulgar, Frizgeralth De Jesus
- Corrales-Moreno, Emilio
- Davila Fernanadez, Luis
- Delgado Pina, Aldrin
- Depablos Requena, Jheison
- Diaz-Lugo, Kleiver
- Duarte Rodriguez, Richard
- Duran Perez, Joseph Gregory
- Echavez-Paz, Leonel
- Elista-Jimenez, Robert
- Escalona Carrizo, Yender
- Escalona Sevilla, Angelo
- Escobar Blanco, Pedro
- Escobar Falcon, Yolfran
- Fernandez Sanchez, Julio Rafael
- Fernandez, Yohan
- Fernandez-Subero, Mikael
- Flores Jimenez, Wilken Rafael
- Flores Rodriguez, Jose
- Flores-Lopez, Jose
- Fonseca Daboin, Cristhofer
- Fuenmayor-Crespo, Roneil
- Garcia Casique, Francisco
- Garcia Prado, Leonardo
- Giron Maurera, Richard
- Gonzalez Troconis, Julio
- Gonzalez Frailan, Jose Leon
- Gonzalez Fuenmayor, Angel Jesus
- Gonzalez Pineda, Oscar
- Gonzalez-Rodriguez, Charlie
- Graterol-Farias, Winder
- Gualdron Gualdron, Luis
- Gualtero Quiroz, Deibin
- Guerrero Padron, Keivy
- Guevara Munoz, Wilvenson
- Guiterrez-Sierra, Wilker
- Gutierrez Flores, Merwil
- Hernandez Carache, Yeison
- Hernandez Carache, Darwin Gerardo
- Hernandez Herrera, Edwuar Jose
- Hernandez-Hernandez, Jhonnael
- Hernandez Gonzalez, Manuel
- Hernandez Hernandez, Angel
- Hernandez Juarez, Yorby
- Hernandez Romero, Andry
- Hueck Escobar, Jesus
- Hung Mendoza, Jordan
- Hurtado Quevedo, Eddie Adolfo
- Indriago-Alvarez, Donovan
- Izaguirre-Granado, Randy
- Jaimes-Rincon, Yeison
- Jerez-Hernandez, Yohendry
- Justo Garcia, Jose
- Laya-Freites, Jefferson
- Leal-Bautista, Keiber
- Leal-Estrada, Kervin
- Lemus Cagua, Diego
- Lizcano-Basto, Josue
- Lopez Bolivar, Jose
- Lopez Lizano, Maikol
- Lopez-Rodriguez, Geomar
- Lozada Sanchez, Wuilliam
- Lozano-Camargo, Daniel
- Lugo Zavala, Johendry
- Lugo-Acosta, Yermain
- Machado Martinez, Onaiker
- Machado-Rodriguez, Jose
- Manrique, Edson
- Manzo Lovera, Lainerke
- Marcano Silva, Luis
- Marea-Medina, Ronald
- Marin Zambrano, Jhonervi Josue
- Marquez Pena, Jose
- Marrufo Hernandez, Uriel David
- Martinez Vargas, Kerbin
- Martinez Vegas, Rafael
- Martinez-Borrego, Tito
- Martinez-Gonzalez, Yohangel
- Mata Fornerino, Wilfredo Jose
- Mata-Ribeiro, Yoswaldo
- Mathie Zavala, Hotsman Ricardo
- Medina-Martinez, Alexis
- Melendez Rojas, Edwin
- Mendez Boyer, Alex
- Mendez Mejias, Angel
- Mendez-Gomez, Luis
- Mendoz Nunez, Carlos
- Mendoza Ortiz, Maikol Solier
- Mendoza Pina, Jean Claude
- Mendoza Ramirez, Jonathan
- Mogollon Herrera, Henry
- Molina-Acevedo, Roger
- Montero Espinoza, Ervinson
- Montilla-Rivas, Jose
- Mora-Balzan, Jose
- Morales-Rolon, Andres
- Moreno-Camacho, Cristopher
- Moreno-Ramirez, Maikel
- Morillo-Pina, Luis
- Moron Cabrera, Yuber
- Munoz Pinto, Luis
- Navas Vizcaya, Ali
- Navas-Diaz, Obed
- Nieto Contreras, Kevin
- Nunez-Falcon, Luis
- Olivera Rojas, Maikel
- Orta-Campos, Junior
- Ortega Garcia, Felix
- Otero Valestrines, Luis
- Palacios-Rebolledo, Leoner
- Palencia-Benavides, Brayan
- Parra Urbina, Eduard
- Paz-Gonzalez, Daniel
- Pena Mendez, Jose Antonio
- Penaloza Chirinos, Ysqueibel Yonaiquer
- Perez Perez, Cristian
- Perez-Llovera, Juan
- Perfecto La Rosa, Moises
- Perozo-Colina, Carlos
- Perozo-Palencia, Andy
- Petit Findlay, Andersson Steven
- Petterson Torres, Christean
- Pineda Lezama, Jesus
- Pinto Velasquez, Cristhian
- Plaza-Carmona, Jonathan
- Primoschitz Gonzalez, Albert
- Querales Martinez, Anderson Jose
- Quintero Chacon, Edicson
- Ramirez Ramirez, Jonathan Miguel
- Ramos Bastidas, Jose
- Ramos Ramos, Juan Jose
- Reyes Barrios, Jerce Egbunik
- Reyes Mota, Frengel
- Reyes Ollarvides, Ronald
- Reyes-Villegas, Arlinzon
- Rincon Bohorquez, Omar
- Rincon-Rincon, Ringo
- Rios Andrade, Jesus
- Rivera Gonzalez, Luis
- Rivero-Coroy, Jean
- Rodriguez, Edwin
- Rodriguez Goyo, Alejandro
- Rodriguez Lugo, Luis Gustavo
- Rodriguez Parra, Alber
- Rodriguez Rojas, Kenlyn
- Rodriguez-Da Silva, Fernando
- Rojas, Deibys
- Rojas-Mendoza, Miguel
- Romero Chirinos, Ildemar Jesus
- Romero Rivas, Erick
- Roos Ortega, Jesus
- Rosal-Gelvez, Hector
- Rubio-Petrola, Jose
- Saavedra-Caruci, Robinson
- Salazar-Cuervo, Pedro Luis
- Sanchez Bigott, Yorbis
- Sanchez Paredes, Idenis
- Sanchez-Arteaga, Fernando
- Sanchez-Bermudez, Marco
- Santiago Ascanio, Ronald
- Sarabia Gonzalez, Anyelo
- Semeco Revilla, Darwin Xavier
- Sierra Cano, Anyelo
- Silva Casares, Jason Alfredo
- Silva Freites, Carlos Julio
- Silva-Ramirez, Aaron
- Soto Manzana, Omar
- Suarez-Fuentes, Joen
- Suarez-Nunez, Luis
- Suarez-Salas, Nery
- Suarez-Trejo, Arturo
- Tapia Colina, Jesus
- Teran Aguilar, Carlos
- Testa Leon, Orlando Jesus
- Toro Noguera, Yonel
- Torrealba Torrealba, Yonathan
- Torres Archila, Amber
- Torres Herrera, Euder Jose
- Torres-Polanco, Carlos
- Tortosa Guedez, Jorge
- Tovar-Marcano, Cesar
- Travieso Gonzalez, Kleiver
- Troconis Gonzalez, Yhon Deivis
- Uzcategui Vielma, Carlos
- Vaamondes Barrios, Miguel
- Vargas Lugo, Henry
- Vazquez Morillo, Nicola
- Vega Sandia, Wilmer
- Vera Villamizar, Wladimir
- Villa-Montano, Enson
- Villafranca Rincones, Carlos Eduardo
- Villegas-Frites, Ilels
- Yamarte-Fernandez, Mervin
- Yanez-Arangure, Luis
- Zabaleta-Morillo, Keiber
- Zambrano Perez, Julio
- Zambrano Torrealba, Gabriel
- Zarraga Rosales, Jorge
