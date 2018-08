Mucho se ha hablado del golpe que han recibido las cuentas de Alex Jones , el creador de Infowars y propagador de cientos de noticias falsas, después de que grandes plataformas digitales como Facebook, Apple, Spotify y Youtube anunciaran que habían bajado y desactivado sus cuentas. Hay, sin embargo, una plataforma fundamental de la que Jones no ha sido ni será desterrado: se trata de Twitter.

“ Nosotros no vetamos a Alex Jones, sé que esto puede resultar duro para muchos, pero la razón es simple: él no viola nuestras reglas”, ha dejado claro Jack Dorsey, el actual CEO de esta compañía. Con su afirmación, Dorsey ha puesto de manifiesto que, al fin y al cabo, toda esta pugna por la responsabilidad que tienen las plataformas sociales por dejar que contenidos falsos, tergiversados e incluso racistas circulen y lleguen a sus miles de seguidores, es solo una cuestión de qué políticas decide aplicar cada una. Al ser compañías privadas, los términos de uso las pueden excusar de vetar contenidos ampliamente reconocidos como falsos, como es el caso de Jones.

Twitter ha revisado sus políticas y ha decidido que, aunque no le corresponde “ proteger la libertad de expresión” porque no es ninguna entidad gubernamental y no tiene por qué abrazar esa causa, le resulta más estratégico proteger ese libre discurso que crear un ambiente seguro, verídico, libre de odio para sus usuarios.