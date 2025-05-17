La misteriosa desaparición de una estatua de Melania Trump

Video El primer baile de Donald y Melania Trump en la noche de la toma de posesión

La policía de Eslovenia está investigando la misteriosa desaparición de una estatua de bronce de la primera dama estadounidense Melania Trump.

La estatua fue cortada desde su base y removida del sitio donde había sido colocada en su ciudad natal, Sevnica, en la parte central del país y el caso está siendo investigado como un “robo”.

Los tobillos de la estatua de bronce cortada y retirada que representaba a Melania Trump permanecen en el tocón del árbol donde fue colocada en 2019, en el pueblo de Rozno, Eslovenia, el viernes 16 de mayo de 2025, cerca de la ciudad natal de Melania Trump, Sevnica. (Foto AP/Relja Dusek) Imagen Relja Dusek/AP

La escultura fue inaugurada en 2019 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, en el pueblo donde nació en 1970 Melanija Knavs, nombre de soltera de la primera dama.

PUBLICIDAD

La estatua de bronce no tiene parecido evidente con la primera dama, pero fue comisionada por el artista estadounidense Brad Downey al escultor esloveno Ales Maxi.

Esta foto del miércoles 6 de noviembre de 2024 muestra la estatua de bronce que representa a Melania Trump que fue cortada y llevada, en el pueblo de Rozno, Eslovenia, cerca de la ciudad natal de Melania Trump, Sevnica. (Foto AP/Darko Bandic) Imagen Darko Bandic/AP

Sin embargo, Downey dijo a la BBC que su petición de hacer la obra tenía fines políticos para criticar las políticas “xenofóbicas” de Trump, no como un homenaje a la esposa del presidente.

Una versión previa de la estatua de Melania fue incendiada en 2020

La estatua de bronce, de hecho, era una reemplazo de una versión de madera que fue incendiada un 4 de julio de 2020, cuando Trump competía por la reelección, pero perdió.

La figura de bronce había sido el molde original de la escultura de madera que fue incendiada. Downey dijo a la BBC que sospechaba que el robo de la estatua “tiene algo que ver con que Trump fue reelecto”.

La agente de policía Alenka Drenik Rangus dijo el viernes que la policía fue informada sobre el robo de la estatua el martes. Dijo a AP que la policía estaba trabajando para localizar a los responsables.

Según los medios de comunicación eslovenos, la réplica de bronce fue cortada a la altura de los tobillos y removida.

“Nadie estaba orgulloso de esa estatua”, dice un poblador de Sevnica, pueblo natal de la primera dama

Franja Kranjc, que trabaja en una panadería en Sevnica que vende pasteles con el nombre de Melania Trump en apoyo a la primera dama, dijo que no se extrañará la estatua robada.

“Creo que nadie estaba realmente orgulloso de esta estatua, ni siquiera la primera dama de Estados Unidos”, dijo a la agencia AP. "Por eso creo que está bien que se la lleven".

PUBLICIDAD

La figura rústica fue cortada del tronco de un tilo, un árbol endémico en la región, y la muestra con un vestido azul pálido como el que usó en la toma de posesión presidencial de Trump en 2017.

Con información de The Associated Press.

Mira también: