La esposa del inmigrante deportado después de 30 años en EEUU se verá cara a cara con Trump en el Estado de la Unión

Cindy García y sus dos hijos pasaron un angustioso momento esta semana al despedir a su esposo, Jorge García, quien fue deportado después de 30 años viviendo en EEUU, en un ambiente de tensión ante las políticas antimigrantes promovidas por el presidente Donald Trump. Apenas unas semanas después, acudirá al Congreso para ver cara a cara al mandatario en su primer discurso sobre el Estado de la Unión.

La congresista demócrata Debbie Dingell, que representa al distrito de la familia García en Detroit invitó a Cindy a acudir al discurso que anualmente pronuncia el presidente ante los representantes de ambas cámaras, en el que analiza la situación del país. Este será el primero para Trump.



García aceptó la invitación, declaró al diario The Washington Post.

"Cuando me llamó y me lo dijo, me sentí abrumada", dijo García al diario, que contó que la congresista le dijo que “estaba triste de ver lo que estaba pasando con mi esposo".



Una voz para los inmigrantes

La congresista señaló en un comunicado que esta semana Estados Unidos "asisitió con horror" a la deportación a México de Jorge García, de 39 años, esposo y padre de dos ciudadanos estadounidenses.





"Nunca recibió ni una multa de tráfico, fue arrancado de su familia y del único hogar que conoce", lamentó Dingell.

"La historia de la familia García es desgarradora y exasperante. Es tanto un síntoma de un sistema de inmigración roto hace mucho tiempo y una nueva política de inmigración precipitada que no reconoce la diferencia entre un hombre de familia trabajadora y un criminal. Esto debe cambiar", afirmó.

Dingell señaló que la presencia de Cindy simbolizará a los inmigrantes, será "una voz para los cientos de miles que aspiran a formar parte del tejido de nuestras comunidades y que merecen un camino hacia el estatus legal en el país que llaman su hogar".



Jorge llegó con su familia a Estados Unidos cuando tenía 10 años, conoció a su esposa en Detroit y empezó los trámites para regularizar su situación en 2005 sin éxito.

La familia señaló que durante 13 años, su esposo acudió ante las autoridades migratorias, nunca abandonó el área sin permiso y pese a que pagó sus impuestos y no tuvo problemas con la ley la deportación se llevó a cabo el pasado 15 de enero.

Cindy y sus hijos planean ir a visitar a Jorge en el mes de abril y pese a que no puede volver a Estados Unidos durante un periodo de 10 años, desde México iniciará un proceso para poder regresar al país antes de esa fecha.