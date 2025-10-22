La Casa Blanca se jacta de que Trump 'sabe de baloncesto' con una imagen polémica lanzando rollos de papel tras un huracán en Puerto Rico

La Casa Blanca desempolvó una imagen de Donald Trump lanzando rollos de papel a sobrevivientes del huracán María en Puerto Rico para un video a propósito del inicio de la temporada de la NBA y, el video, vuelve a generar polémica.

En 2017, semanas después de que el huracán María dejó a casi todo Puerto Rico sin electricidad, Trump arribó al archipiélago y lanzó los rollos de papel a un grupo de puertorriqueños durante un encuentro en la zona metropolitana. El gesto fue considerado insensible e irrespetuoso por muchos dada la magnitud de la devastación y la estela de muerte que dejó el ciclón. Él rechazó en ese entonces que su acción hubiese sido irrespetuosa y dijo que había sido vitoreado por quienes se encontraban allí.

La imagen ha permanecido en el tiempo y usualmente sale a relucir en momentos en los que se quiere ilustrar la complicada relación que en ocasiones ha tenido Trump con Puerto Rico.

Esta vez, sin embargo, fue recordada por la propia Casa Blanca en un video en el que dice que Trump 'sabe de baloncesto' por el inicio de la temporada de la NBA.

El video ha tenido respuestas que van entre memes y críticas por el contexto de las imágenes suyas en Puerto Rico que aparecen en los primeros segundos. "Tal vez sepa de baloncesto, pero también conoce el irrespeto. Mientras Puerto Rico estaba en duelo y buscando agua desesperadamente, él nos lanzaba papel toalla. Esto no es juego, es una tragedia", se lee en uno de los comentarios en la red X.

Muchos puertorriqueños también criticaron durante años la lentitud con la que actuaron las autoridades federales tras el azote de María y la demora en el desembolso de fondos federales para la reconstrucción. De hecho, la mayoría fluyeron durante el gobierno de Joe Biden.

Enojo conservador por las críticas de Bad Bunny a los operativos de ICE

El historial de sobresaltos entre Trump y los boricuas ha sumado dos encontronazos en el pasado año. El primero toca al artista Bad Bunny, sus dichos sobre las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) y su prevista aparición el medio tiempo del 'Super Bowl 2026'.

Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre de pila, enojó a funcionarios del gobierno de Trump y a voces conservadoras cuando reconoció en medio de su exitosísima serie de conciertos en Puerto Rico —un territorio estadounidense— que no los trasladaría a Estados Unidos continental para evitar que ICE fuera a ellos para detener a inmigrantes.

La molestia creció con el anuncio de que él será el invitado del medio tiempo del 'Super Bowl 2026'. Conservadores recolectan firmas para que Bad Bunny sea reemplazado en el evento porque no canta en inglés y es crítico de la ofensiva antiinmigrante del presidente. Él les respondió en el programa 'Saturday Night Life' que tienen cuatro meses para aprender español y poder entender lo que dirá el 8 de febrero en el 'Supertazón'.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, amenazó por su parte al decir que ese día habrá agentes federales "por todo" el Levi's Stadium en Santa Clara, California, uno de los estados que más ha resistido a la maquinaria de detenciones y deportaciones del presidente.

El insulto a los boricuas en un mitin de campaña de Trump

Puerto Rico también se coló en la política estadounidense cuando en la pasada campaña presidencial un supuesto comediante insultó a los boricuas en un mitin de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York. En una presentación marcada por supuestos chistes vulgares y denigrantes, y cargada de estereotipos racistas de los latinos, judíos y negros, Tony Hinchcliffe describió ofensivamente a Puerto Rico como una "isla de basura".

Artistas que suelen amplificar el descontento de los puertorriqueños, como Ricky Martin y Bad Bunny, entraron en el ruedo político tras escuchar el insulto. "Esto es lo que piensan de nosotros", escribió Ricky Martin en un story en su cuenta con 18.6 millones de seguidores en Instagram. Bad Bunny compartió con sus 45.6 millones de followers cuatro stories haciendo zoom de la candidata demócrata, Kamala Harris, con sus propuestas electorales para los boricuas.

La campaña de Trump trató de desmarcarse del insulto, que en ese momento se pensó podría incidir en el voto boricua en estados clave como Pensilvania. Pero Trump ganó finalmente Pensilvania y el resto de los seis 'estados péndulo'.

La idea de intercambiar a Puerto Rico por Groenlandia

En 2019, Groenlandia pasó a ocupar titulares de prensa de todo el mundo después de que Trump sorprendiera al mostrar interés en adquirir el territorio de Dinamarca por “los abundantes recursos de la isla y por su importancia geopolítica”. El gobierno danés calificó de “absurda” la idea y, quizá por eso, a Trump se le ocurrió que podría ser buena idea proponer intercambiar Groenlandia por Puerto Rico.

“No lo tomé como una broma”, dijo Miles Taylor, quien fue jefe de gabinete en el Departamento de Seguridad Interior. "Él dijo que quería ver si podía vender Puerto Rico, si podía cambiarlo por Groenlandia, ya que según sus palabras, Puerto Rico era sucio y la gente era pobre", declaró en entrevista con la cadena MSNBC.

