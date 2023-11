Joe Manchin anuncia que no buscará la reelección en 2024, un nuevo riesgo para la mayoría demócrata en el Senado

"Creo de todo corazón que he logrado lo que me propuse hacer por West Virginia", dijo. "He tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida y he decidido que no me presentaré a la reelección al Senado de Estados Unidos, pero lo que sí haré será viajar por el país y hablar para ver si hay interés en crear un movimiento que movilice a los medios y una a los estadounidenses".