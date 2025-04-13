Bajo custodia policial un hombre tras el presunto incendio provocado en la residencia del gobernador de Pensilvania

Video ¿Quién puede ser el nuevo líder del Partido Demócrata tras su derrota en las elecciones? Lo analizamos

La policía dijo en la tarde de este domingo que tiene bajo custodia a un hombre tras el presunto incendio provocado en la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en el que nadie salió herido.

Shapiro y su familia fueran evacuados durante la noche de la vivienda oficial del gobernador ubicada en la capital estatal, Harrisburg.

El coronel Christopher Paris, de la Policía Estatal de Pensilvania, identificó al hombre detenido como Cody Balmer, de 38 años y residente en Harrisburg.

Paris dijo en una conferencia de prensa que la investigación continúa. Mientras que el fiscal de distrito del condado Dauphin, Francis Chardo, dijo que los próximos cargos incluirán intento de asesinato, terrorismo, intento de incendio y agresión con agravantes.

Un incendio "provocado" que no dejó víctimas

La policía del estado había dicho en la mañana que, si bien la investigación está en curso, estaba "preparada para decir en este momento que fue un incendio provocado". "Aunque el incendio fue extinguido, causó daños considerables en una parte de la residencia", informó la policía en un comunicado.

Shapiro, considerado como un potencial contendor en la próxima carrera por la Casa Blanca en 2028, expresó en un comunicado que él y su familia se habían levantado a las 2:00 de la madrugada ante los golpes de policías en la puerta de la casa. Los bomberos de Harrisburg llegaron a la vivienda y extinguieron las llamas. La policía, por su parte, sacó a Shapiro y su familia de la casa de forma segura, dijo el gobernador.

“Gracias a Dios nadie resultó herido y el incendio fue extinguido”, afirmó Shapiro en un comunicado.

El gobernador declaró en una rueda de prensa vespertina que él, su esposa, sus cuatro hijos, dos perros y otra familia que había celebrado la Pascua judía el sábado se encontraban en el interior de la vivienda cuando fueron despertados por la policía estatal.

Las autoridades dijeron más tarde que el sospechoso saltó una valla que rodeaba la propiedad y entró por la fuerza en la residencia antes de prenderle fuego a una parte. El subcomisario de policía George Bivens dijo que Balmer tenía un artefacto incendiario casero.

La agencia ofrecía una recompensa de hasta 10,000 dólares por información que condujera a un arresto.

"Todos los días apoyamos a las fuerzas del orden y a los servicios de rescate que corren hacia el peligro para proteger a nuestras comunidades. Anoche lo hicieron por mi familia, y Lori y yo les estaremos eternamente agradecidos por mantenernos a salvo", dijo Shapiro en redes sociales.

