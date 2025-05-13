Gran jurado federal acusa formalmente a jueza de Wisconsin de ayudar a indocumentado para evitar ser detenido por ICE

Video Protestas y críticas al gobierno Trump por el caso de la jueza acusada de obstruir operativo de ICE

Un gran jurado federal acusó formalmente este martes a una jueza del estado de Wisconsin de "ayudar" a un hombre indocumentado a evadir a las autoridades de inmigración que pretendían detenerlo mientras comparecía ante ella por un caso de violencia doméstica.

El arresto y la posterior acusación formal de la jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, han intensificado el enfrentamiento entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades locales por el endurecimiento de la política migratoria del presidente.

Los demócratas han acusado al Ejecutivo de intentar convertir a Dugan en un caso emblemático para apaciguar así la oposición de otros jueces a sus estrategias frente a la inmigración ilegal.

Fiscales acusaron a Dugan en abril mediante una denuncia por haber presuntamente ocultado a una persona y por obstrucción para evitar su arresto.

Dugan enfrenta hasta seis años de prisión si es declarada culpable de ambos cargos. Su equipo de abogados respondió a la acusación de este martes insistiendo en que mantiene su inocencia

En el sistema de Justicia penal federal, los fiscales pueden presentar cargos contra un acusado directamente mediante una denuncia o presentar pruebas ante un gran jurado y dejar que este decida si formula cargos.

Un gran jurado revisa entonces los cargos presentados mediante denuncia para determinar si existe suficiente causa probable para continuar el caso, lo que limita las facultades de la Fiscalía.

Si el gran jurado determina que existe causa probable, emite una declaración escrita de los cargos, conocida como acta de acusación. Eso es lo que ha sucedido en el caso de Dugan.

¿Qué pasó el día en que la jueza Dugan "obstruyó" supuestamente la detención de un migrante indocumentado en su corte?

La Fiscalía afirma que Dugan escoltó a Eduardo Flores-Ruiz y a su abogado fuera de la sala de la corte a través de una puerta trasera el pasado 18 de abril, tras enterarse de que agentes de ICE se encontraban en el tribunal para proceder a su arresto.

Según documentos judiciales, Flores-Ruiz reingresó ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado en 2013. Los registros muestran que fue acusado de tres cargos menores de violencia doméstica en el condado de Milwaukee en marzo, por lo que se encontraba en la sala del tribunal de Dugan esa mañana del 18 de abril para una audiencia.

Los documentos judiciales sugieren que Dugan fue alertada de la presencia de los agentes por su secretario, quien fue informado por un abogado de que los agentes parecían estar en el pasillo.

Una declaración jurada indica que Dugan estaba visiblemente enojada por la llegada de los agentes y calificó la situación de "absurda" antes de abandonar el estrado y retirarse a su despacho.

Ella y otro juez se acercaron posteriormente a los agentes con "actitud de confrontación y enojada", según describieron testigos.

Tras un intercambio de opiniones con los miembros de ICE sobre la orden de arresto contra Flores-Ruiz, Dugan exigió que hablaran con el juez presidente y los condujo fuera de la sala, según la declaración jurada.

Después regresó a la sala y se le escuchó decir algo como "Esperen, vengan conmigo". Entonces condujo a Flores-Ruiz y a su abogado por una puerta trasera que normalmente solo usan los agentes, miembros del jurado, el personal del tribunal y los acusados bajo custodia.

Flores-Ruiz se encontraba en libertad bajo fianza en el caso de abuso en ese momento, según los registros judiciales.

Los agentes finalmente lo capturaron fuera del juzgado tras una persecución a pie.

La Corte Suprema del estado suspendió a Dugan de su cargo a finales de abril, argumentando que la medida era necesaria para preservar la confianza pública en el Poder Judicial. Un juez suplente la está reemplazando desde entonces.

El caso de Dugan es similar a uno presentado durante el primer mandato de Trump contra una jueza de Massachusetts, acusada de ayudar a un hombre a escapar por la puerta trasera de su tribunal para evadir a un agente de inmigración que lo esperaba. Ese caso finalmente fue desestimado.

