Goya silencia a su CEO, Robert Unanue, tras comentarios sobre fraude electoral

La junta directiva de la exitosa compañía de alimentos latina, Goya , votó a favor de censurar a su jefe, Robert Unanue, luego de sus controvertidos comentarios más recientes que cuestionaban la legitimidad de las elecciones de noviembre, según fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron con CNN y The New York Post.

A Unanue ya no se le permitirá hablar con los medios sin el permiso de la junta, dijo la fuente. La prohibición se aplica no solo a la política, sino también a todos los asuntos empresariales.

Algunos accionistas de Goya aparentemente quieren que Unanue sea destituido de la empresa por completo, pero no pueden hacerlo debido a la estructura de la empresa familiar, según una de las fuentes. La junta incluye varios miembros de la familia.

Unanue habló con The New York Post después de la decisión de la junta el viernes y confirmó que ya no hablaría públicamente sobre política o religión, aunque dijo que fue su propia decisión y hizo referencia a la junta.