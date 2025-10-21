Una demolición inesperada en la Casa Blanca: ¿quién pagará el lujoso salón de baile de Trump?

Video El antes y el después del Rose Garden de la Casa Blanca que ha cambiado Trump

Ya empezó la demolición. Partes del Ala Este de la Casa Blanca están siendo derribadas para construir un salón de baile para el presidente Donald Trump que se estima costará unos $250 millones y cuyas obras se dan en medio de recortes federales y de un prolongado cierre del gobierno.

"Me complace anunciar que ya han comenzado las obras en los jardines de la Casa Blanca para construir el nuevo y majestuoso Salón de Baile de la Casa Blanca", escribió el mandatario el lunes en una publicación de su red social Truth Social.

Trump había prometido que la construcción del gran salón no “interferiría” con el edificio existente. "Estará cerca, pero sin tocarlo, y respetará totalmente la estructura existente, de la cual soy su mayor admirador”, había dicho en julio.

Sin embargo, entre las vallas con las que han rodeado el lugar, pudo verse el lunes una retroexcavadora destrozando la estructura del Ala Este. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó bajo anonimato a The Washington Post que habían comenzado las obras de demolición y que otras partes del proyecto, como la preservación de objetivos de valor histórico, la preparación del terreno, la tala de árboles, se había puesto en marcha desde hace varias semanas.

Una retroexcavadora derriba la fachada del Ala Este de la Casa Blanca el lunes 20 de octubre. Imagen Kevin Dietsch/Getty Images



La Casa Blanca ha seguido avanzando con el proyecto de construcción a pesar de no tener todavía la aprobación de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, que aprueba las construcciones y grandes reformas en edificios gubernamentales del área de Washington, reportó la agencia AP.

Will Scharf, presidente de esta comisión y secretario del personal de la Casa Blanca, además de ser uno de los principales asesores de Trump, había dicho en septiembre que la Comisión no tiene jurisdicción sobre las labores de demolición ni sobre los trabajos de preparación del terreno para construcciones en propiedad federal, solo sobre "básicamente la construcción en sí, el levantamiento vertifical de los edificios".

No está claro si la Casa Blanca presentó los planos del salón de baile a la Comisión para ser aprobados y actualmente las oficinas de la agencia permanecen cerradas por el cierre del gobierno.

El Ala Este de la Casa Blanca ha pasado por varias reformas desde su fundación en 1902. Alberga varias oficinas, incluidas la de la primera dama y su equipo, que ahora serán trasladadas temporalmente y modernizadas.

Esta será la mayor reforma estructural de la Casa Blanca desde la construccióno del Balcón Truman en 1948. Se espera que el salón de baile esté listo antes de que Trump termine su Presidencia en enero de 2029.

Cómo será el ostentoso salón de baile de Trump en la Casa Blanca

Desde antes de ser presidente, Trump soñaba con construir un gran salón de baile de la Casa Blanca. Según él mismo ha contado, en 2010 se lo propuso a la administración de Barack Obama, pero no recibió respuesta.

Asegura que él no es el único y que durante los últimos 150 años los presidentes de Estados Unidos han soñado con tener un salón de baile así, algo que él finalmente hará realidad. "Soy bueno construyendo cosas y vamos a construir rápido y a tiempo. Será hermoso, de primera, de primera calidad", anunció en julio.

Hasta ahora, la sala más grande de la Casa Blanca es el Salón Este, con capacidad para unas 200 personas, por lo que resulta pequeña para muchos eventos, al punto de que en numerosas ocasiones se han tenido que instalar pabellones y carpas en los jardines sur del recinto para actividades más concurridas.

Trump ha promocionado su nuevo salón como un espacio acristalado de unos 90,000 pies cuadrados, unas tres veces el tamaño del Salón Este, y prácticamente el doble de la superficie del edificio principal y sus alas Este y Oeste.

Según los adelantos sobre este tema que hizo el mandatario en julio, el lugar tendría capacidad para unas 650 personas. Pero la semana pasada, durante una cena con ejecutivos que han donado fondos para la construcción, dijo que el proyecto había crecido y ahora podría albergar a unas 999 personas.

El lunes, durante una ceremonia celebrada en Washington DC en honor al equipo de béisbol de la Universidad Estatal de Louisiana, campeón de la NCAA, Trump presumió de que su administración planea construir “el salón de baile más hermoso del país”.





La Casa Blanca publicó imágenes en el verano en las que se veía un salón lujoso, con suelos de mármol, columnas doradas, grandes lámparas de oro y cristal e incrustaciones doradas en el techo.

El nuevo salón pretende mantener el estilo y la herencia arquitectónica del edificio original, pero con más esplendor, según la Casa Blanca. “Hoy muchos apuestan por mezclar lo ultramoderno con lo clásico, y me parece bien (...) pero, sinceramente, no tengo el valor de hacer eso con la Casa Blanca”, dijo el presidente durante una cena con algunos de los principales donantes del proyecto.

El mandatario aseguró que tendría cristales blindados y que sería capaz de acoger una toma de posesión presidencial.

Quién paga ese salón, en medio de recortes federales

En sus adelantos sobre el tema en julio, Trump estimó que el proyecto costaría $200 millones, pero luego elevó la cifra a $250 millones.

En su anuncio este lunes en Truth Social sobre el comienzo de las obras en la Casa Blanca, el presidente agregó que el proyecto se completará “sin costo alguno para los contribuyentes estadounidenses”, ya que estará financiado por donaciones privadas de “patriotas generosos, grandes empresas estadounidenses y, por supuesto, del propio presidente".

En la cena con ejecutivos la semana pasada, Trump dijo que el proyecto ya estaba completamente financiado. Entre los invitados había representantes de Amazon, Apple, Lockhhed Martin, Coinbase, Meta, Palantir y Microsoft.

Trump también dio a conocer que el director ejecutivo de Carrier Global Corp, una de las principales compañías de sistemas de climatización y ventilación del país, se ofreció a donar el sistema de aire acondicionado para el salón. La empresa lo confirmó a la agencia AP, aunque no dio a conocer cuánto costaría toda la donación.

La Clasa Blanca ha prometido publicar la lista de las personas y empresas que contribuyan económicamente a la construcción del nuevo salón de baile de Trump, pero por el momento no lo ha hecho.

Las críticas al salón de baile de Trump

Los demócratas han criticado duramente el proyecto, asegurando que las prioridades del mandatario no están alineadas con las de los estadounidenses comunes. “El salón de baile de los multimillonarios de Trump. Es una vergüenza. Bienvenidos a la Segunda Edad Dorada”, escribió en redes sociales el representante por Florida Darren Soto.

“El país atraviesa niveles récord de desigualdad de riqueza e ingresos, pero, claro, estamos gastando $250 millones en un proyecto por vanidad”, dijo con ironía el abogado de Derechos Humanos Qasim Rashid.

Mark Takano, congresista demócrata de California, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de fondos federales en cualquier tipo de construcción o renovación en la Casa Blanca en medio de un cierre de gobierno, salvo que la obra esté relacionada con un tema urgente de salud o seguridad.

Pero las críticas no llegan solo desde la política.

La Sociedad de Historiadores de la Arquitectura (SAH, por sus siglas en inglés) expresó su "profunda preocupación" por el proyecto de ampliación de la Casa Blanca que contempla la construcción de un nuevo salón de baile.

En un comunicado publicado la semana pasada, la SAH recordó que la Casa Blanca es uno de los edificios históricos más importantes de Estados Unidos y que, según las Directrices de Diseño para la Casa Blanca y el Parque del Presidente, emitidas por el Servicio de Parques Nacionales, “la Casa Blanca y el Parque del Presidente son, ante todo, un bien público, parte esencial de nuestro patrimonio nacional”, por lo que, aseguran, una alteración de tal magnitud del edificio "debe someterse a un proceso riguroso y transparente de diseño y revisión".

Tras varias sugerencias y recomendaciones, el comité concluyó "exhortando a la Casa Blanca a actuar con transparencia, prudencia y respeto por la historia, permitiendo un debate público y académico amplio antes de ejecutar cualquier transformación estructural".

