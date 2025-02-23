¿Se verán cara a cara Trump y Putin? Moscú dice que los preparativos ya están en marcha

Video Qué son las ‘tierras raras’ que Trump quiere a cambio de brindar apoyo a Ucrania

En declaraciones a medios estatales rusos, Sergei Ryabkov dijo que, en la posible cumbre entre Putin y Trump, los mandatarios podrían sostener amplias conversaciones sobre temas globales y no solo sobre la guerra en Ucrania.

PUBLICIDAD

“La cuestión es avanzar hacia la normalización de las relaciones entre nuestros países, encontrando formas de resolver las situaciones más agudas y potencialmente muy, muy peligrosas, de las cuales hay muchas, y Ucrania es una de ellas”, afirmó.

Sin embargo, el funcionario indicó que los esfuerzos para organizar tal reunión están en una etapa temprana y que hacerla realidad requerirá “el más intensivo trabajo preparatorio”. Ryabkov agregó que los enviados de Estados Unidos y Rusia podrían reunirse “en las próximas dos semanas” para dar paso a más conversaciones entre funcionarios de alta jerarquía.

Representantes rusos y estadounidenses que se reunieron en Arabia Saudita el martes acordaron comenzar a trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania y mejorar sus lazos diplomáticos y económicos, un extraordinario cambio de rumbo en la política exterior de Estados Unidos con la Presidencia de Trump. Los funcionarios de alto nivel estadounidenses han sugerido que Ucrania tendrá que renunciar a sus objetivos de unirse a la OTAN y retener el 20% de su territorio que fue tomado por Rusia.

Después de la reunión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a la agencia AP que ambas partes acordaron, en términos generales, perseguir tres objetivos: restituir al personal en sus respectivas embajadas; crear un equipo de alto nivel para apoyar las conversaciones de paz sobre Ucrania; y explorar relaciones y una cooperación económica más cercana.

Sin embargo, enfatizó que las conversaciones —a las que asistió su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y otros altos funcionarios rusos y estadounidenses— marcaron el inicio de una conversación y la necesidad de un mayor trabajo. Lavrov, por su parte, calificó la reunión de “muy útil”.

PUBLICIDAD

Conversaciones sobre Ucrania... sin Ucrania

Ningún funcionario ucraniano estuvo presente en la reunión, que se llevó a cabo mientras el país asediado pierde terreno lenta pero constantemente frente a las tropas rusas, más numerosas, casi tres años después de que Moscú lanzara una invasión total de su vecino.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que su país no aceptaría ningún resultado de las conversaciones ya que Kiev no participó, y pospuso su propio viaje a Arabia Saudita programado para el miércoles pasado. Los aliados europeos también han expresado preocupaciones de que están siendo marginados.

Trump pareció retractarse este viernes de sus comentarios anteriores que culpaban erróneamente a Kiev por iniciar la guerra, pero insistió en que Zelensky y el expresidente de Estados Unidos Joe Biden debieron según él haber hecho más para llegar a un acuerdo con Putin.

“Rusia atacó, pero no deberían haber dejado que él atacara”, dijo durante una entrevista de radio con Brian Kilmeade de Fox News, refiriéndose al líder ruso.

El Ejército de Rusia cruzó la frontera el 24 de febrero de 2022, en una invasión total que Putin buscó justificar diciendo falsamente que era necesaria para proteger a los civiles de habla rusa en el este de Ucrania y evitar que el país se uniera a la OTAN.

Más tarde, el viernes, en la Oficina Oval, Trump dijo a los periodistas que la guerra “no afecta mucho a Estados Unidos. Está al otro lado del océano. Afecta a Europa”.

Este sábado, Trump reconoció que Rusia invadió Ucrania. “Rusia nunca iba a entrar. Y entraron por muchas razones, y tantas personas están muertas”, dijo Trump durante un discurso el sábado por la tarde en la Conferencia de Acción Política Conservadora en los suburbios de Washington. Trump señaló que está “tratando con” Putin y Zelensky. “Creo que esa cosa va a terminar”, dijo Trump sobre la guerra. “Tiene que terminar”.

PUBLICIDAD

Los aliados de Ucrania en Europa

Miles de personas ondeando banderas ucranianas marcharon hacia la embajada de Rusia en Londres este sábado, exigiendo que se le brinde más apoyo a Ucrania y un lugar en las conversaciones para poner fin a la guerra de tres años.

Los manifestantes gritaron “Trump, no eres amigo, eres un traidor a Ucrania”. Los organizadores pidieron la retirada de las tropas rusas y un aumento de la ayuda militar para fortalecer la posición de Kiev.

El primer ministro británico, Keir Starmer, tiene previsto visitar Washington la próxima semana para conversaciones centradas en Ucrania. Ha enfatizado que no se pueden tomar decisiones sobre el futuro del país sin la participación de Kiev. Starmer habló con Zelensky el sábado y reiteró “el apoyo inquebrantable del Reino Unido a Ucrania y el compromiso de asegurar una paz justa y duradera para poner fin a la guerra ilegal de Rusia”, dijo la oficina del primer ministro.

Los aliados europeos de Ucrania también parecieron unirse a su causa, ya que el ministro de Asuntos Exteriores del país, el viernes y el sábado, mantuvo una serie de llamadas bilaterales que, según dijo, tenían como objetivo coordinar esfuerzos diplomáticos en un momento de intensa incertidumbre sobre la posición de Washington. Según las publicaciones en redes sociales de Andrii Sybiha, ha estado hablando con los principales diplomáticos de Francia, España, Polonia, Finlandia y los estados bálticos, entre otros.

Mira también: