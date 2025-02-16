EEUU pidió a Ucrania acceso a sus minerales clave sin ofrecer nada sustancial a cambio: funcionarios

Video Trump sostiene su primera plática con Putin desde que asumió la presidencia: “Estamos en camino de lograr la paz”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio instrucciones a sus ministros de que no firmaran una propuesta de acuerdo para dar acceso a Estados Unidos a los minerales de tierras raras ucranianos porque el documento se centraba demasiado en los intereses de Washington, indicó el mandatario.

La propuesta, que era una pieza central de las conversaciones de Zelensky con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en un aparte de la Conferencia de Seguridad de Múnich el viernes, no ofrecía garantías de seguridad específicas a cambio, indicaron un funcionario actual y uno anterior que están familiarizados con las conversaciones. Un destacado funcionario de la Casa Blanca tachó de “miopía” la decisión de Zelensky de rechazar el plan, al menos por ahora.

“No dejé que los ministros firmaran un acuerdo relevante porque, en mi opinión, no está listo para protegernos, nuestro interés”, dijo Zelensky a The Associated Press el sábado en un aparte de la cumbre de seguridad en Alemania.

La propuesta se centró en cómo Estados Unidos podría utilizar los minerales de tierras raras de Kiev “como compensación” por el apoyo ya brindado a Ucrania por el gobierno de Joe Biden y como pago por la ayuda futura, dijeron funcionarios ucranianos y exfuncionarios que hablaron de forma anónima para poder expresarse libremente.

Por qué los minerales raros de Ucrania son clave en industrias cruciales para EEUU

Ucrania tiene grandes reservas de minerales críticos que se utilizan en las industrias aeroespacial, de defensa y nuclear. El gobierno de Trump ha indicado que está interesado en acceder a ellos para reducir la dependencia de China, pero Zelensky dijo que cualquier explotación debería estar vinculada a garantías de seguridad para Ucrania que disuadan una agresión rusa futura.

Estados Unidos presentó a Ucrania un documento, pero “no hay cosas muy concretas sobre garantías de seguridad en este documento”, dijo Zelensky a la agencia AP.

“Para mí es muy importante la conexión entre algún tipo de garantías de seguridad y algún tipo de inversión”, afirmó el presidente ucraniano.

Zelensky no entró en detalles sobre por qué ordenó a sus funcionarios que no firmaran el documento presentado el miércoles a las autoridades ucranianas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante una visita a Kiev.

“Es un acuerdo colonial y Zelensky no puede firmarlo”, dijo el exfuncionario de alto rango.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, no confirmó explícitamente la oferta, pero dijo en un comunicado que “el presidente Zelensky está siendo miope respecto a la excelente oportunidad que el gobierno Trump ha presentado a Ucrania”.

El gobierno de Trump es reacio a enviar ayuda adicional de Estados Unidos a Ucrania y Hughes dijo que un acuerdo sobre minerales permitiría a los contribuyentes estadounidenses “recuperar” el dinero enviado a Kiev mientras se apoya la economía de Ucrania.

Hughes agregó que la Casa Blanca cree que “lazos económicos vinculantes con Estados Unidos serán la mejor garantía contra futuras agresiones y una parte integral de una paz duradera”. Añadió que “Estados Unidos reconoce esto, los rusos lo reconocen y los ucranianos deben reconocerlo”.

Los funcionarios estadounidenses que se reunieron con sus homólogos ucranianos en Múnich estaban centrados en el comercio y, en concreto, en los detalles de la prospección de minerales y cómo formar una posible asociación para hacerlo con Ucrania, dijo el funcionario de alto rango.

Se desconoce el valor potencial de los depósitos en Ucrania, debido a que gran parte de ellos todavía no han sido explorados.

La propuesta de Estados Unidos aparentemente no tuvo en cuenta cómo se garantizaría la seguridad en las inmediaciones de los depósitos en caso de continuar la agresión rusa. El funcionario sugirió que Estados Unidos no tenía “respuestas listas” a esa pregunta y que una de sus conclusiones de las conversaciones en Múnich será cómo asegurar cualquier operación de extracción de minerales en Ucrania.

Cualquier acuerdo debe ser conforme a la ley ucraniana y ser aceptable para el pueblo ucraniano, dijo el funcionario ucraniano de alto rango.

“Los recursos del subsuelo pertenecen a los ucranianos según la Constitución”, dijo Kseniiia Orynchak, fundadora de la Asociación Nacional de la Industria Minera de Ucrania, sugiriendo que un acuerdo necesitaría apoyo popular.

Ucrania debe estar en las negociaciones con Rusia, dice Zelensky

Zelensky y Vance no discutieron los detalles del documento de Estados Unidos durante su reunión del viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, dijo el funcionario de alto rango. Esa reunión fue “muy buena” y “sustancial”, y Vance dejó claro que su principal objetivo y el de Trump era lograr una paz duradera, afirmó el funcionario de alto rango.

Zelensky le dijo a Vance que la paz real requiere que Ucrania esté en una “posición fuerte” al iniciar negociaciones, enfatizando que los negociadores estadounidenses deberían venir a Ucrania, y que Estados Unidos, Ucrania y Europa deben estar en la mesa de negociaciones para las conversaciones con Rusia.

Pero el general Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, prácticamente excluyó a los europeos de cualquier conversación Ucrania-Rusia, a pesar de la solicitud de Zelensky.

“Puedes tener a los ucranianos, a los rusos y claramente a los estadounidenses en la mesa hablando”, dijo Kellogg en un evento organizado por un magnate ucraniano en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Presionado sobre si eso significaba que los europeos no estarían incluidos, dijo: “Soy de una escuela de realismo. Creo que eso no va a suceder”.

Ucrania ahora está preparando una “contraoferta” que se entregará a Estados Unidos en “un futuro cercano”, dijo el funcionario.

