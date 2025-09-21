Las acciones de Trump contra los medios recuerdan las de líderes autoritarios para silenciar la disidencia

Video Trump amenaza con quitar licencias a medios que hagan cobertura "negativa" de él y su administración

Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Donald Trump ha emprendido una agresiva campaña contra los medios de comunicación como ninguna otra en la historia moderna de Estados Unidos, haciendo movimientos similares a los de los líderes autoritarios que a menudo ha elogiado.

Trump aplaudió el pasado miércoles la suspensión por parte de ABC del programa nocturno de Jimmy Kimmel después de que el cómico hiciera comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y el movimiento Make America Great Again (MAGA) del presidente: "Felicidades a ABC por tener finalmente el coraje de hacer lo que había que hacer", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

PUBLICIDAD

Fue el último de una serie de ataques contra medios de comunicación y figuras mediáticas que él cree que son excesivamente críticos con él. Trump ha presentado demandas contra medios de comunicación cuya cobertura no le gusta, ha amenazado con revocar licencias de emisión televisiva y ha tratado de doblegar a su voluntad a organizaciones de noticias y empresas de medios sociales.

Las tácticas son similares a las utilizadas por líderes de otros países que han recortado la libertad de expresión y los medios de comunicación independientes mientras consolidaban su poder político, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un estrecho aliado de Trump cuyo estilo de liderazgo es venerado por muchos conservadores en Estados Unidos.

"Lo que estamos viendo es un intento sin precedentes de silenciar el discurso desfavorecido por parte del gobierno", dijo Brendan Nyhan, politólogo de Dartmouth College. "Donald Trump está tratando de dictar lo que los estadounidenses pueden decir", agregó.

¿Sigue Trump el ejemplo de Orbán?

La forma de gobernar de Trump ha suscitado comparaciones con la de Orbán, en el poder desde 2010. El líder húngaro ha hecho de la hostilidad hacia la prensa un elemento central de su marca política, tomando prestada la frase de Trump "fake news" (noticias falsas) para describir a los medios críticos. Hace años que no concede entrevistas a periodistas independientes.

La ONG Reporteros sin Fronteras afirma que Orbán ha construido "un verdadero imperio mediático sometido a las órdenes de su partido" mediante la adquisición de periódicos y emisoras por parte de sus aliados. El grupo dice que esa estrategia ha dado al partido Fidesz de Orbán el control de alrededor del 80% del mercado de medios de comunicación de Hungría. En 2018, los aliados de Orbán donaron casi 500 medios de comunicación que habían adquirido a un conglomerado controlado por el gobierno, un grupo que incluía todos los diarios locales de Hungría.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, se dirige a los periodistas frente a un colegio electoral en Budapest, Hungría, durante las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones municipales del 9 de junio de 2024. Imagen ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images



Los partidos de la oposición se quejan de que sólo tienen cinco minutos de tiempo de emisión en la televisión pública durante las elecciones, el mínimo legal, mientras que las emisoras estatales amplifican los puntos de discusión del gobierno y difaman a los oponentes políticos de Orbán.

PUBLICIDAD

La autoridad húngara en materia de medios de comunicación, compuesta en su totalidad por miembros del partido de Orbán, ha amenazado con no renovar las frecuencias de emisión para mantener a raya a los medios y ha obligado a la emisora de tendencia liberal Klubrádió a dejar de emitir.

Las medidas contra los medios de comunicación independientes, junto con la captura sistemática de las instituciones democráticas húngaras por parte de Orbán, llevaron al Parlamento Europeo a declarar en 2022 que el país ya no podía considerarse una democracia.

El analista de medios húngaro Gábor Polyák consideró que, aunque el panorama mediático estadounidense es mucho más amplio y diverso que el húngaro, le ha sorprendido la disposición de las principales empresas estadounidenses a dar cabida a las amenazas de Trump.

"Hay un tipo muy extraño de autocensura en Estados Unidos", dijo. "Incluso con ojos europeos, da mucho miedo ver hasta qué punto no existe la valentía individual. Desde Zuckerberg hasta ABC, todos se rinden inmediatamente".

La suspensión de Kimmel forma parte de un patrón de Trump

Kimmel se convirtió en el segundo cómico nocturno con un historial de criticar duramente a Trump que pierde su programa este año. CBS canceló el programa de Stephen Colbert pocos días después de que éste criticara el acuerdo de la cadena sobre una demanda interpuesta por Trump por la edición de una entrevista en 60 Minutes con la exvicepresidenta Kamala Harris, contrincante de Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

PUBLICIDAD

CBS dijo que el movimiento de julio se hizo por razones financieras. Pero Trump lo celebró de todos modos al tiempo que parecía presagiar los acontecimientos recientes: "Me encanta que hayan despedido a Colbert. Su talento era incluso menor que sus índices de audiencia", escribió entonces en sus redes sociales. "He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente".

La suspensión de Kimmel por parte de ABC el miércoles se produjo después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, hiciera una advertencia mordaz sobre el cómico en un pódcast conservador a primera hora del día: "Podemos hacerlo por las buenas o por las malas", dijo.

Manifestantes sostienen pancartas mientras protestan por la cancelación del programa "Jimmy Kimmel Live!" frente al Centro de Entretenimiento El Capitán en Hollywood Boulevard, desde donde se emite el programa en Hollywood, California, el 18 de septiembre de 2025. El programa nocturno de Kimmel fue retirado del aire el 17 de septiembre por ABC, horas después de que el gobierno estadounidense amenazara con cancelar las licencias de emisión por los comentarios que el presentador hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Imagen CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images



Carr también lanzó una investigación sobre CBS y abrió sondeos sobre las cadenas de radiotelevisión pública después de que Trump persuadiera al Congreso para que las desfinanciara.

La suspensión de Kimmel ha puesto de relieve los esfuerzos más amplios del presidente para presionar a periodistas, empresas de medios de comunicación, y ahora cómicos y comentaristas, para que se alineen con sus puntos de vista. El jueves, a su regreso de Gran Bretaña, Trump dijo que los reguladores deberían considerar la revocación de las licencias de las redes que proporcionan lo que él considera "sólo mala publicidad".

Trump también ha apuntado a los gigantes de las redes sociales, afirmando que Meta (la empresa matriz de Facebook) abandonó su programa de verificación de hechos en parte debido a sus amenazas, que incluían encarcelar al fundador Mark Zuckerberg.

PUBLICIDAD

Incluso poderosos propietarios de medios de comunicación han parecido ceder ante la presión. El propietario de The Washington Post, Jeff Bezos, cuyas empresas tienen importantes contratos con el gobierno, anuló un apoyo editorial a la candidata demócrata Harris antes de las elecciones de 2024 y, al igual que Meta, donó $1 millón a la investidura de Trump. ABC News, propiedad de Disney, llegó a un acuerdo de $15 millones para resolver una demanda de Trump.

Represión de los medios de comunicación en otros países

Hungría no es el único país en el que se han dado pautas similares para erosionar un panorama mediático independiente. En la vecina Serbia, el presidente populista Aleksandar Vucic ha sido acusado de recortar la libertad de prensa desde que llegó al poder hace más de una década.

Los críticos han citado una combinación de presión política, campañas públicas de difamación y presión financiera sobre los medios de comunicación como los medios que el gobierno de Vucic ha utilizado para establecer el control sobre los principales medios de comunicación y la emisora pública RTS.

La seguridad de los periodistas en Serbia ha empeorado desde el comienzo de las protestas estudiantiles, hace unos diez meses, que han desafiado al gobierno de Vucic. El grupo Media Freedom Rapid Response —que vigila la libertad de prensa en Europa— declaró en un reciente informe que estaba "gravemente preocupado" porque los periodistas serbios "han estado informando bajo una inmensa presión política, enfrentándose a violencia física, censura, campañas de desprestigio, demandas abusivas y amenazas de muerte diarias".

PUBLICIDAD

En Rusia, el presidente Vladimir Putin consolidó el control sobre la televisión nacional al principio de su mandato y posteriormente amplió las restricciones sobre la sociedad civil, el periodismo independiente y las plataformas en línea. Posteriormente, las autoridades recurrieron a un aluvión de leyes para restringir la libertad de expresión.

En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, Vladímir Putin habla con los medios tras asistir a una reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en Astana el 28 de noviembre de 2024. Imagen MIKHAIL TERESHCHENKO/POOL/AFP via Getty Images



A los pocos medios de comunicación independientes que quedan y a decenas de periodistas se les ha impuesto la restrictiva etiqueta de "agente extranjero", y el gobierno ha reforzado constantemente los controles sobre internet. La represión de Putin no ha hecho más que intensificarse tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando las nuevas leyes criminalizaron las críticas a la guerra y obligaron a muchos periodistas a exiliarse.

El ascenso en India del primer ministro Narendra Modi ha coincidido con una creciente presión sobre cómicos. La policía ha detenido a artistas por chistes considerados ofensivos para las deidades hindúes o críticos con el partido de Modi. Cómicos como Kunal Kamra y Vir Das se han enfrentado a demandas, cancelaciones de espectáculos y acoso de grupos nacionalistas por ridiculizar al gobierno.

Los dirigentes también han reprimido a los medios de comunicación en varios países latinoamericanos. Nicaragua se retiró de la principal agencia cultural de las Naciones Unidas a principios de este año para protestar por un premio a la libertad de prensa que concedió al principal periódico de la oposición del país. Esa publicación, La Prensa, ha sido producida en gran parte por escritores en el exilio desde que el gobierno allanó sus oficinas de Managua en 2021.

PUBLICIDAD

En Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas calcula que actualmente hay al menos 18 periodistas y trabajadores de la prensa "presos de forma arbitraria". Y en el país más de 200 medios de comunicación se han visto obligados a cerrar en medio de denuncias de censura tras la llegada del chavismo al poder en 1999, según ha documentado la ONG Espacio Público, dedicada a la promoción de la libertad de expresión.

"Durante los últimos años el cierre de medios de comunicación se ha consolidado como un patrón restrictivo impulsado principalmente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (el ente regulador gubernamental) y por gobiernos de los estados", contra los medios de comunicación que critican la gestión gubernamental y replican denuncias sobre problemáticas sociales o de interés público, afirmó Espacio Público en un informe de 2024.

La ONG calcula que, solo en 2024, se registró el cierre de 23 medios de comunicación en Venezuela.

Con información de la agencia AFP.

Mira también: