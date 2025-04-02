Trump informó a cercanos colaboradores que Elon Musk dejará su cargo en el gobierno, indican reportes

El presidente Donald Trump ha comunicado a sus más cercanos colaboradores en la Casa Blanca y a miembros de su gabinete que Elon Musk se retirará en las próximas semanas de su actual rol dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés).

Según un reporte del medio especializado Politico y la cadena ABC News, el presidente parece no tener ninguna queja sobre su trabajo y simplemente se trata del regreso del empresario a sus negocios.

Sin embargo, su posible salida ocurre "cuando algunos miembros de la administración Trump y muchos aliados externos han mostrado su frustración con su imprevisibilidad y ven cada vez más al multimillonario como una carga política", reseña Politico.

El ejemplo más claro ocurrió en la noche del martes cuando la jueza Susan Crawford mantuvo la estrecha mayoría progresista en la Corte Suprema de Wisconsin al derrotar al conservador Brad Schimel, quien había recibido apoyo político y económico en su campaña de la mano de Musk, quien ha sido visto como el verdadero perdedor de la elección.

Musk y sus grupos afiliados invirtieron al menos 21 millones de dólares en la campaña de Schimel, normalmente de bajo perfil, y entregaron a tres votantes individuales un millón de dólares cada uno por firmar una petición, en un esfuerzo por incentivar la participación en la votación crucial del estado.

Eso convirtió la elección en la primera gran prueba del impacto político de Musk, en el centro de las críticas —de demócratas y algunos republicanos— por su caótica iniciativa de reducción de costos que ha recortado agencias federales.

Caída en ventas de Tesla

Además, este miércoles se dieron a conocer resultados sobre el negocio de Tesla, que experimentó una caída del 13% en sus ventas en el primer trimestre del año, mucho de ello atribuido a su papel en el despido de miles de empleados federales. El descontento de algunos hacia el papel de Musk en el gobierno ha sido evidente en los últimos días, dado que decenas de personas se han congregado a protestar en concesionarios de la empresa.

Musk está en el gobierno federal en calidad de "empleado gubernamental especial", lo que significa que su nombramiento no debe exceder los 130 días.

“Creo que es increíble, pero también creo que tiene una gran empresa que dirigir, así que en algún momento regresará”, dijo Trump el lunes pasado en su primera señal de que la salida de Musk puede ser más temprano que tarde.

