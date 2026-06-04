Departamento de Defensa (Pentágono) Elias Irizarry, condenado por el asalto al Capitolio del 6 de enero, obtiene cargo en el Pentágono: ¿qué función desempeña? La oficina donde trabaja Elias Irizarry participa en temas de rescate de rehenes, seguridad de embajadas y misiones de contraterrorismo



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La contratación de un hombre condenado por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha generado preocupación dentro del Pentágono, luego de que fuera incorporado a una oficina encargada de supervisar algunas de las operaciones militares más sensibles de Estados Unidos, según informó The Washington Post.

Elias Irizarry, quien tenía 19 años cuando participó en los disturbios protagonizados por simpatizantes de Donald Trump, trabaja actualmente en la Oficina de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad del Departamento de Defensa, una dependencia vinculada a misiones clasificadas relacionadas con contraterrorismo, rescate de rehenes y recuperación de personal.

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De acuerdo con el diario, empleados familiarizados con la designación cuestionaron que una persona con antecedentes relacionados con el ataque al Capitolio pueda ocupar un puesto que requiere acceso a información altamente sensible y autorizaciones de seguridad de máximo nivel.

Irizarry fue uno de los miles de seguidores de Trump que llegaron a Washington el 6 de enero de 2021 para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales. Según documentos judiciales, ingresó al Capitolio a través de una ventana rota mientras portaba una barra metálica, aunque las autoridades señalaron que no golpeó a ninguna persona durante los hechos.

Posteriormente, se declaró culpable de un delito menor por ingresar y permanecer en un edificio restringido. Como parte de su sentencia recibió 14 días de cárcel.

Durante una audiencia celebrada en 2023, el propio Irizarry expresó arrepentimiento por su participación en los disturbios.

"Me avergüenza porque siempre seré parte de esta desgracia", dijo entonces. "El 6 de enero representó algo verdaderamente horrible; fue el mayor ataque contra nuestra democracia desde la Guerra Civil".

Tras cumplir su condena, regresó a sus estudios en The Citadel, una academia militar pública de Carolina del Sur de la que había sido expulsado inicialmente por su participación en los hechos. Más tarde logró graduarse y también intentó, sin éxito, competir por un escaño en la Cámara de Representantes estatal.

Según The Washington Post, Irizarry fue uno de los más de 1,500 participantes en los disturbios que recibieron un perdón presidencial otorgado por Donald Trump en 2025.

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El Departamento de Defensa defendió la contratación. En un comunicado citado por Washington Post, el portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, describió a Irizarry como "un joven profesional calificado y patriota" y afirmó que la dependencia está orgullosa de contar con él como nombramiento político.