El mensaje de Barack Obama a los demócratas: “Dejen de lamentarse y vayan a votar”

El expresidente repitió la fórmula-consejo que dio a los demócratas en 2017 en un evento de recaudación de fondos de campaña en California, las primeras declaraciones públicas que hace en meses y les recordó que “si no votas esta democracia no funciona”.

“Si tu eres uno de esos tipos que está viendo noticias por TV en tus reuniones privadas con tus amigos y estás diciendo que ‘la civilización está colapsando’ y estás nervioso y preocupado, peor no es a eso a lo que estás dedicando todo tu tiempo y dinero, entonces, o no piensas realmente que la civilzación está colapsando o no te estas exigiendo lo suficiente. Yo me exigirá mas”.