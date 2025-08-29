Jueza bloquea las deportaciones exprés que realiza el gobierno Trump de inmigrantes detenidos fuera de la frontera

Video Abuela hispana se 'autodeporta' tras vivir 36 años en EEUU: "Mi vida se fue por el drenaje"

Una jueza federal bloqueó temporalmente este viernes las deportaciones expeditas que el gobierno de Donald Trump realiza con inmigrantes indocumentados detenidos fuera de la frontera sin contar con una audiencia judicial.

La magistrada Jia M. Cobb, de Washington D. C., concluyó que las deportaciones aceleradas no garantizan el debido proceso a quienes se encuentran detenidos en el interior de Estados Unidos.

Anteriormente, estas expulsiones expeditas solo se habían aplicado a inmigrantes detenidos cerca de la frontera y que llevaban menos de 14 días en el país. Cobb dictaminó este viernes que el gobierno puede seguir aplicando esta política en dichas situaciones.