Cómo la neutral y tranquila Suiza se convirtió en el país más golpeado de Europa por los aranceles de Trump

La presidenta y ministra de finanzas suiza, Karin Keller-Sutter, dijo que la tasa del 39% era una sorpresa, ya que los negociadores habían alcanzado un acuerdo el mes pasado con el gobierno Trump que, al parecer, no fue aprobado por el propio presidente.

"Un desastre y un ataque directo a nuestra prosperidad"

Según anuncios previos de la Casa Blanca, las importaciones de productos suizos iba a estar sujetas a un arancel del 31%, pero una revisión de última hora el jueves aumentó la elevada tasa al 39% si EEUU y Suiza no llegan a un acuerdo comercial antes del 7 de agosto.

Por su parte, los socialdemócratas, de izquierda moderadas, creen que el anuncio de Trump "demuestra una vez más que Suiza no debe aislarse en el escenario internacional”, según un reporte del medio local Swissinfo .

Suiza mantiene una política de neutralidad en los conflictos en los que no está involucrada y no forma parte de la UE a pesar de estar en su centro geográfico.

El tiempo apremia para las empresas relojeras

"Dado que Suiza ha eliminado todos los aranceles aduaneros sobre los productos industriales importados, no hay problema de reciprocidad entre Suiza y Estados Unidos", declaró la federación en un comunicado. "Los aranceles constituyen un grave problema para nuestras relaciones bilaterales".

Swatch y Rolex declinaron hacer comentarios el viernes. Los representantes de Patek Philippe, IWC y Breitling no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.