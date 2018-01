Chelsea Manning se postulará para el Senado por Maryland

La ex analista de inteligencia que filtró documentos clasificados del gobierno al sitio de transparencia WikiLeaks, se ha presentado como demócrata para el Senado. Hasta hace poco más de un año Manning cumplía una condena de 35 años de prisión por su divulgación no autorizada de documentos del gobierno en 2010.

Chelsea Manning, la ex soldado transgénero del Ejército que fue condenada por pasar documentos confidenciales del gobierno a Wikileaks, se ha presentado para postularse para el Senado estadounidense en Maryland, de acuerdo con los archivos de las elecciones federales, informa el Washington Post.

Manning desafiaría al senador demócrata Ben Cardin, quien ha servido dos mandatos en el Senado y se presentará a la reelección en noviembre. Cardin es el senador principal de Maryland y es considerado un gran favorito para ganar un tercer mandato.

Manning, de 30 años, quien antes era conocido como Bradley Manning, fue declarado culpable en 2013 de la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de los EE. UU. Y recibió una sentencia por 35 años de prisión. El año pasado, el entonces presidente Barack Obama conmutó la pena de Manning por tiempo cumplido, y fue liberada de una prisión militar en Kansas.

Manning se mudó a Maryland después de su liberación. Desde entonces, ha escrito para The Guardian y Medium sobre transparencia, libertad de expresión y libertades civiles, derechos de las personas transgénero y seguridad informática, según su sitio web.



El otoño pasado, la Universidad de Harvard revirtió su decisión de nombrar a Manning visitante, y el decano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la universidad dijo que fue un error, aunque el título no tiene un honor especial. "No teníamos la intención de honrarla de ninguna manera ni de respaldar ninguna de sus palabras o hechos, ya que no honramos ni promocionamos ningún Compañero", dijo el decano, Douglas Elmendorf.

Manning igualmente se reunió fuera del campus con varios grupos de estudiantes de Harvard en septiembre. Ese mismo mes, ella le dijo a una multitud en una conferencia de "pensadores creativos" en Massachusetts que ella no es una "traidora estadounidense" como sus críticos han dicho y hizo lo que pensó que era lo correcto. "Creo que hice lo mejor que pude en mis circunstancias para tomar una decisión ética", dijo.