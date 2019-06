Bernie Sanders anuncia su plan de cancelar toda la deuda estudiantil del país

"¿Eres realmente libre si te graduas con cientos de miles de dólares en deuda? ¿Eres libre si no puedes seguir tus sueños porque no ganas lo suficiente para cubrir tus pagos del préstamo estudiantil? Cancelaremos la #DeudaEstudiantil porque no existe la libertad sin libertad económica", dijo el senador en un tuit este domingo.