A 30 años del testimonio de Anita Hill: el caso de acoso sexual que desafió el nombramiento de un juez de la Corte Suprema

La profesora y abogada comenta que no es realista esperar que los valores de una nueva generación sean suficientes para erradicar la violencia de género, una idea que ella llama “ the myth of the ‘woke’ generation” (“el mito de la generación ‘despierta’”). En su opinión, son las instituciones y el sistema en el que debe cambiar, una tarea mucho más compleja.