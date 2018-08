El 'acoso sexual' de un delfín a los bañistas obliga a un alcalde francés a cerrar sus playas

No es la primera vez que una playa se ve amenazada por el apetito sexual no resuelto de un delfín. En 2012, varios buzos que se divertían en las profundidades de las Islas Caimán reportaron varios incidentes con un delfín macho. En un video que se hizo viral en su momento, quedó registrado como los primeros intentos de cortejo del delfín que parecía juguetear no más terminaron convirtiéndose en una verdadera amenaza para el hombre que no lograba que el animal lo dejara nadar libremente para volver a la superficie.