Un eclipse total de Luna tiñó el cielo de rojo intenso durante una hora y 15 minutos la madrugada de este miércoles.

Y es que durante esta mañana, la Tierra impidió el paso de luz del Sol hacia la Luna y debido a ello, el satélite terrestre adquirió una apariencia rojiza, muy diferente al habitual brillo amarillento de una luna llena tradicional (En el siguiente video te mostramos cómo ocurre el eclipse total de luna).

Pero es que además no era una llena tradicional. Se trató de una superluna, llamada así porque gracias a su órbita elíptica, a veces está más cerca de la Tierra que de costumbre. Cuando eso sucede, se ve a simple vista hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual. A este fenómeno se le llama perigeo.

Además, al ser la segunda luna llena de un mes, enero, los científicos también la llaman 'Luna Azul' . Claramente, no significa que se puso de ese color, es sólo una forma de referirse a que es un evento raro. Esto sucede, en promedio, cada dos años y medio. La próxima tendrá lugar el sábado 18 de mayo de 2019, explica NASA.

Curiosos de todo el mundo se despertaron muy temprano para observar el fenómeno astronómico, una conjunción astronómica bastante inusual que ocurrió la última vez hace 152 años, en marzo de 1866. Millones siguieron la transmisión en vivo de la Agencia Espacial NASA que contó con la colaboración de centros como el observatorio Griffith de Los Angeles.



Y es que aunque se vio en bastantes lugares del mundo de forma parcial, los más afortunados fueron los que viven en el oeste de EEUU, especialmente en California, Hawaii y Alaska, pues el amanecer ocurre allí más tarde y eso permite ver el desenlace del fenómeno en su totalidad.

"Basado en la información vista en Internet y viéndolo personalmente puedo decir que este eclipse lunar fue un evento espectacular. Además, una excelente oportunidad para tomar fotografías. Lo describo como una experiencia maravillosa en la costa oeste de EEUU", dijo a Univision el capitán de barco Joe Dutra desde San Diego California. Esta es una de sus fotografías.





El fenómeno también se vio en México, como lo reporta Ernesto Rivera.











Itinerario astronómico

Tal como estaba previsto, el evento comenzó a las 5:30 am ET (2:51 am PT), cuando la Luna empezó a ‘meterse’ en la sombra de la Tierra.

La etapa parcial siguió a las 6:48 am hora ET (3:48 am PT) y se vio en su etapa total a las 7:51 am ET (4:51 am PT).

El momento clímax del eclipse sucedió a las 8:29 am ET (5:29 am hora del Pacífico). En este momento, la Luna transformó su color grisáceo en un tono rojizo.

La etapa de totalidad finalizó a las 9:07 am ET (6:07 am PT) y la etapa parcial, a las 10:11 am ET (7:11 am PT).

Tal como había previsto el clima favoreció su observación en todo el país.