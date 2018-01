California es uno de los estados donde mejor se verá el eclipse: míralo esta madrugada

San José, California. - No te duermas esta noche sin poner la alarma. En las primeras horas de la mañana del miércoles habrá un fenómeno astronómico que no te quieres perder. Se trata de la llamada 'superluna de sangre azul', una conjunción estelar bastante inusual (que ocurrió la última vez hace 152 años, en marzo de 1866) y que aunque se podrá observar en todo el país de forma parcial, se verá de forma total en California (si el clima lo permite).

Hay cuatro cosas que ocurrirán y se podrán notar a simple vista:

1) La primera condición: es luna llena. Aunque es muy bella, esto no es tan extraño, pues es una fase lunar normal (hay entre 12 y 13 de ellas cada año).

2) Pero resulta que es la segunda luna llena del mes de enero. Que hayan dos fases de luna llena en un mismo mes sí es bastante inusual y a eso se le conoce como "luna azul". No significa que la Luna se pondrá azulada en el firmamento. Según explica NASA, las lunas llenas están separadas por 29 días. Como la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días de duración, en algunos momentos ocurre que hay dos lunas llenas en un mismo mes. Esto sucede, en promedio, cada dos años y medio. En el caso de enero, la primera luna llena fue el primero de enero y la segunda esfera brillante será este miércoles 31. La pasada luna azul fue el 31 de julio de 2015 y la próxima tendrá lugar el sábado 18 de mayo de 2019.



3) La tercera condición de este 31 de enero es el momento cuando la Luna está en uno de los puntos de su órbita más cercanos a la Tierra (a esto se le llama perigeo). Según NASA, a las 5:27 am (hora del Pacífico) la luna llena estará lo suficientemente cerca como para ser considerada una superluna. En ese momento, la Luna generalmente parecerá hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que lo habitual.



4) Finalmente, el fenómeno más espectacular y apreciable a simple vista será el eclipse total de Luna que también se conoce como "luna roja" o "luna de sangre" por la coloración que aparenta. Y es que durante este 31, la Tierra –ubicada en medio de los otros dos astros– impedirá el paso de luz del Sol hacia la Luna y debido a ello, veremos al satélite terrestre de un tono rojizo, muy diferente al habitual brillo amarillento de una luna llena tradicional.

Todo el eclipse tomará unas cuatro horas, pero la fase de totalidad durará 1 hora y 16 minutos. La etapa parcial se inicia a las 3:48 am y la etapa total comienza a notarse a las 4:51 am. El momento clímax del eclipse será a las 5:29 am. La etapa de totalidad finalizará a las 6:07 am y la etapa parcial, a las 7:11 am.



"El eclipse lunar del 31 de enero será más visible en el oeste de EEUU", explicó Noah Petro , investigador de Centro Espacial Goddard de la NASA.

Si el clima lo permite y el cielo está despejado, podrás tener una gran vista del espectáculo lunar.

"Estos eclipses de luna pueden contemplarse desde cualquier lugar donde se observe la luna llena en el cielo. Su observación es segura a la vista (a diferencia de los eclipses de sol) y se pueden disfrutar aún más con binoculares o telescopio)", destaca la Agencia Espacial Europea (ESA).

Univisión Noticias tendrá en su sitio web (haz click aquí para ver) la transmisión en vivo del fenómeno hecha por la agencia espacial NASA.

El observatorio Griffith de Los Ángeles, que abrirá desde las 3:30 am y tendrá 14 telescopios para el uso del público, también hará transmisión en su sitio web.