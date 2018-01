Eclipse total enrojece la llamada ‘superluna azul’ esta madrugada

Un eclipse total de Luna hizo tiñó el cielo de rojo intenso durante una hora y 15 minutos la madrugada de este miércoles.

Curiosos de todo el mundo se despertaron muy temprano para observar el fenómeno.

En Vivo: Así se ve en este momento la 'superluna de sangre azul'

Los más afortunados fueron los que viven en el oeste de EEUU, especialmente en California, Hawaii y Alaska, pues el amanecer ocurre allí más tarde y eso permite ver el desenlace del fenómeno en su totalidad. En Estados Unidos solo se verá de forma parcial.

El evento comenzó a las 5:30 am ET (2:51 am PT), cuando la Luna empezó a ‘meterse’ en la sombra de la Tierra.

La etapa parcial siguió a las 6:48 am hora ET (3:48 am PT) y se verá en su etapa total a las 7:51 am ET (4:51 am PT).

El momento clímax del eclipse sucederá a las 8:29 am ET (5:29 am hora del Pacífico). En este momento, la Luna transforma su color grisáceo en un tono rojizo.

La etapa de totalidad finaliza a las 9:07 am ET (6:07 am PT) y la etapa parcial, a las 10:11 am ET (7:11 am PT). Entonces, la Luna se esconderá y saldrá el Sol.

La Luna podrá verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual. Esto se debe a que como tiene una órbita elíptica, en algunos momentos la Luna está más cerca de la Tierra que otros. Cuando está muy cerca se le llama perigeo y se dice que se ve una “superluna”.