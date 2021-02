Matar y morir en México

Empecemos con la violencia que azota a México. "Este año van a haber resultados" , me había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del prensa del 15 de enero del 2020. Y los hubo. Pero no como él y muchos mexicanos esperaban.

Estos son los datos. No hay otros. México es un país sumamente violento y nueve de cada 10 homicidios dolosos quedaron impunes en el 2019, de acuerdo con la organización Impunidad Cero . El mensaje para los criminales es inequívoco: si tú matas en México no te va a pasar nada.

No es la primera vez en que AMLO enfatiza lo duro que trabaja en el tema. "No hay en el mundo un presidente o un primer ministro que atienda el problema de la inseguridad y de la violencia como lo hacemos nosotros", dijo en diciembre del 2019 . "De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana".

Normalizar la muerte por la violencia o el coronavirus es lo peor que se puede hacer en México. Debemos rebelarnos ante la idea de que eso es normal y de que no hay nada que podamos hacer. Déjenme ser brutalmente claro: no es normal tener en un año 34,000 muertos por la violencia y 152,000 por el coronavirus. No lo es. De lo que se trata es de complicarle las cosas a la muerte. Alejarla. No abrirle espacios. Ponerle un basta.