Vergüenza ajena tras un caótico debate de bajo nivel presidencial

Llevo 32 años cubriendo debates presidenciales y lo que presencié la noche del martes desde Cleveland, Ohio, no fue un debate sino un desastre que provocó vergüenza ajena. El único responsable fue el caótico presidente Donald Trump, quien al no poder intercambiar ideas decentemente recurrió a interrupciones, niñerías, bajos ataques personales, mentiras desvergonzadas y, de paso, guiñó un ojo a los supremacistas blancos diciéndoles “Apártense y estén preparados”.

El acosador en jefe se manifestó en su máximo esplendor. Pero, ¿alguien está sorprendido de que Trump mostrara una conducta vergonzosa y pisoteara una vez más la oficina de la presidencia de Estados Unidos? Tristemente no.

Trump pidió a Wallace que le nombrara alguno y Biden mencionó a Proud Boys, un grupo de odio, según el Southern Poverty Law Center (SPLC). Trump les dijo, “Proud Boys, apártense y estén preparados”. ¿Fue un mensaje de que estén listos para pelear por los resultados del 3 de noviembre si no favorecen a Trump?

El otro es cuando nuevamente Trump se negó a afirmar si reconocerá los resultados de la elección y si le pedirá calma a sus seguidores. En todo caso, hizo lo contrario. Se dedicó a seguir fomentando dudas sobre la veracidad del sistema electoral y hablando de un “fraude” rampante que solo existe en su cabeza, con el fin de seguir generando miedo en la población ya afectada por la pandemia, e incitando a sus seguidores. Anoche Trump volvió a advertirnos que no acatará los resultados de la elección si no lo favorecen.

Aunque el debate del martes no tocó el tema migratorio, The Washington Post reportó de forma exclusiva, minutos antes del encuentro, que ICE comenzará a realizar redadas selectivas en las llamadas ciudades santuario encabezadas por demócratas. Son las ciudades en las que autoridades locales no cooperan con autoridades migratorias federales por considerar que es contraproducente, toda vez que genera temor en la comunidad inmigrante que luego se niega a colaborar con la policía cuando son testigos o víctimas de crímenes. Pero el tema de las ciudades santuario es uno de los favoritos de Trump a la hora de explotarlo para fines electorales.