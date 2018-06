Un primer paso en la reforma carcelaria

En Estados Unidos nos enorgullecemos a menudo de tener un sistema que garantiza la justicia. Sin embargo, hemos visto también las consecuencias involuntarias de un sistema de justicia ineficaz que no ha reconocido sus fallas en la tarea de rehabilitar adecuadamente a aquellos reclusos que pueden convertirse en miembros productivos de la sociedad cuando sean liberados.

Si creemos en una sociedad libre y abierta, donde el gobierno es efectivo, pero limitado, es esencial que nos dediquemos a reformar nuestro sistema de justicia penal con más inteligencia y deliberación. Por muchas razones, incluido el costo exorbitante del sistema actual, no solo económico sino, lo que es peor, en vidas y en daño a las comunidades. El tiempo que las personas pasan encarceladas no las prepara adecuadamente para regresar y reintegrarse a sus comunidades como miembros productivos de la sociedad. Según un estudio federal, en los primeros cinco años después de su liberación, casi el 75% de los presos estatales fueron nuevamente arrestados. Más de un tercio de esos arrestos ocurrieron dentro de los primeros seis meses, y más de la mitad ocurrieron dentro del primer año. ¿Acaso no podemos hacer más para ayudar a las personas a construir una vida mejor, legalmente, después de su liberación?