Un México fuerte frente a Trump

El presidente Enrique Peña Nieto traicionó a millones de mexicanos cuando no le exigió a Donald Trump una disculpa por haber llamado criminales y violadores a los inmigrantes de México. Tampoco se atrevió a decirle a Trump en su cara –en una humillante conferencia de prensa en Los Pinos en el 2016– que México no pagaría por un nuevo muro fronterizo. Peña Nieto, por incompetencia y falta de valentía, decidió no defender a México.