Un futuro sin Trump

No exagero al decir que actualmente en Estados Unidos hay un extendido sentimiento de desesperanza. Los votantes no están contentos con la división en el país ni con las opciones políticas que tienen. Muchos no quieren a Trump pero tampoco al presidente Joe Biden. Dos de cada tres Demócratas preferirían como candidato presidencial en el 2024 a una persona distinta a Biden, según una encuesta de The New York Times. Pero en esa misma encuesta Biden, hipotéticamente, le ganaría otra vez a Trump.