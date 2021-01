Errores del periodismo en la sombría era de Trump

Las cuentas de la era tenebrosa del trumpismo no estarían completas sin un examen, aunque sea somero, de los errores de la prensa que a ella contribuyeron. En una columna anterior e nfaticé cómo la labor de algunos medios fue fundamental para desnudar los excesos y crímenes del régimen de Donald Trump.

Y no solo las prodigó el expresidente descarriado. También mintieron a su nombre decenas de “analistas” pagados o con espurios intereses personales que promover como militantes del trumpismo. De pronto, los medios se vieron inundados de supremacistas blancos y otros expendedores de odio que tronaban contra los inmigrantes, las minorías étnicas, las personas LGBT y las democracias aliadas como si ese discurso fuera normal. Fue la consecuencia de otro pecado capital del periodismo en general y del periodismo estadounidense en particular: la idea de que la objetividad, el “otro lado”, son fines en sí mismos. No lo son. Mas bien se trata de instrumentos que usamos los periodistas para realizar nuestra labor, para buscar y verificar información. El verdadero fin de nuestro trabajo es llegar a la verdad sobre los hechos y protagonistas de los hechos y presentársela de la manera más responsable y perspicaz posible al público, nuestro complemento directo, la gente para la que principalmente laboramos.