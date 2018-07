Trump se quitó la máscara en Europa

Con histrionismo e hipérbole Trump acusó a otras naciones miembro de no contribuir lo suficiente a las finanzas de la OTAN. Su ataque fue especialmente feroz contra Alemania, país al que gobierna Angela Merkel, una brillante exvíctima del comunismo, cuyo padre sufrió persecución en una Alemania del Este subyugada por los soviéticos. La verdad es que la mayoría de los miembros de la OTAN contribuye lo que se había comprometido a contribuir. Y otros se preparan para hacerlo para 2024 tal y como habían acordado con Estados Unidos en 2014. Otra verdad es que el mayor aporte que hace Estados Unidos garantiza su liderazgo en la alianza militar.

Luego de esta actuación bochornosa pero calculada, el presidente estadounidense intentó desestabilizar a Gran Bretaña, el principal aliado histórico de Estados Unidos. En declaraciones al diario The Sun, propiedad, como la Cadena Fox, de su amigo Rupert Murdoch, acusó a su anfitriona, la primera ministra Theresa May, de practicar una versión light de Brexit o la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea. Putin y sus agentes también interfirieron ilegalmente en la política británica para promover esa causa xenofóbica que socava el liderazgo inglés en Europa. Trump, además, apoyó a Boris Johnson, ultraderechista enemigo de May y de la Unión Europea cuya carrera política se nutre de la injerencia rusa. El presidente estadounidense sabía que la entrevista se publicaría el mismo día en que comenzaba su visita a Inglaterra. Pero tenía que cumplir con el deseo de Putin de minar la Unión Europea. Antes de emprender la gira, había atacado implacablemente a otros dos aliados importantes, México y Canadá, y les había expresado su intención de deshacer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese es otro objetivo que alienta Moscú.