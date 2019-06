Trump lanza piedras a México cuando EEUU tiene techo de cristal

Porque no solo han sido abusadoras las políticas migratorias de este presidente, sobre todo por la separación de familias en la frontera, perder el rastro a los niños separados, o incluso las muertes de seis menores de edad en custodia estadounidense en centros de detención. Es también el bagaje histórico que tiene una declaración como esa cuando se conocen de sobra los abusos cometidos por Estados Unidos no solo en México, sino en toda América Latina, tolerada a medias cuando injustamente le ha dado trato de “patio trasero” para llevar a cabo abusos estratégicos en momentos que ha considerado “peligrosos” para sus intereses nacionales.

De hecho, la relación histórica entre estos eternos “vecinos distantes”, frase acuñada por el periodista Alan Riding en su libro sobre México publicado hacia los años 80, ha sido más bien un cúmulo de buenos propósitos en el que la permanente incomodidad de Estados Unidos por tener que tratar con una economía menos afortunada se ha convertido en la norma de una relación geográfica inevitable que permenecerá así, le guste o no, hasta el final de los tiempos.

Es decir, este país seguramente habría querido tener otro tipo de vecino en el sur que, incluso después de una relación desigual y de permanente acoso ­­–sobre todo en los primeros tiempos de la histórica relación bilateral– siguiera sometido y sin responder con soberanía e independencia a los nuevos intentos de imposición o condicionamientos por no actuar como al Norte le interesa.

La pérdida de territorio mexicano en el Siglo XIX, el amago inervencionista estadounidense en Veracruz en 1914 e incluso la expedición punitiva de 1917 para perseguir, infructuosamente, al jefe revolucionario Pancho Villa en territorio mexicano, dan cuenta de un acecho inocultable, al que se suma ahora ese incalificable ultimátum de aumentar gradualmente las tarifas a productos provenientes de México si este país no detiene la migración indocumentada que tiene como objetivo llegar a Estados Unidos.

En efecto, son precisamente las intervenciones de Estados Unidos en diversos momentos históricos y de diversas formas, las que fueron cimentando las bases para el caos y la violencia en que están sumidos los países de los que hoy huyen miles de migrantes, en particular de Centroamérica. Un círculo vicioso que aquí se interpreta ahora como “invasión”, pero que la rueca del dinero hace establecer una realidad llena de desproporciones económicas con brechas cada vez más brutales.

Claro está que muchos de los gobiernos de esos países tampoco tienen las manos limpias porque han sido cómplices del abuso. Muchas de las intervenciones se hicieron con el aval y el conocimiento de los gobiernos de turno o mediante la asistencia a militares corruptos a los que no les tembló la mano para encarcelar, torturar y matar a su propia gente. Es decir, que para defender sus intereses militares, comerciales y económicos, Estados Unidos ha derrocado gobiernos y colaborado con dictadores cuando les conviene, y cuando ya no les sirven, no han tenido ningún problema en derrocar o presentarle cargos a los mismos dictadores cuando ya les resultan incómodos.