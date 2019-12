¿Por qué cuando hay un grupo de mujeres con un solo hombre decimos 'todos' o 'nosotros'? ¿Por qué usamos automáticamente el masculino en lugar del femenino, incluso en los casos en que hay más mujeres? Para tener un lenguaje más igualitario podríamos usar 'todes' en lugar de 'todos', aunque no le guste a la Real Academia de la Lengua Española.

Y hasta 'argentines' y 'colombianes' para referirnos a la población de un país. Pero incluso para quienes no tienen la disposición de ir a esos extremos, hay maneras de utilizar un español más incluyente.

-Sustituir el artículo 'uno' por 'alguien' o 'cualquiera'. (No decir: Cuando uno viene. Decir: Cuando alguien viene). -Usar un lenguaje que incluya a hombres y mujeres. (No decir: El director será nombrado. Decir: La persona a cargo de la Dirección será nombrada.) -Evitar el uso de 'las/los' para incluir a las mujeres. (Usar palabras como 'población' o 'personas' en lugar de 'niños y niñas', por ejemplo.)

Esto requiere de esfuerzo, dedicación y atención. El objetivo, como establece la guía chilena, “es que las personas gocen de igualdad de derechos, constituyendo como principio prioritario la ‘no discriminación’”. Se trata, sencillamente, de utilizar un lenguaje que no discrimine a mujeres y minorías.

"¿Es el español un lenguaje machista y sexista?", le pregunté a la periodista y cuidadora de palabras Paulina Chavira. “Yo creo que ningún lenguaje, como tal, es machista”, me dijo. “Es más bien el uso que damos al lenguaje el que puede ser machista o sexista… Una de las peticiones más fuertes para empezar a usar un lenguaje igualitario es no tomar el masculino como el genérico. Nuestro idioma, como muchos otros, toma al masculino como el genérico”.

Paulina, quien trabajó como editora del sitio de The New York Times en Español hasta su reciente desaparición, propone usar los sustantivos femeninos cuando se pueda. 'Presidenta' en lugar de 'presidente'. También 'pilota, 'árbitra, 'fiscala', música' e ingeniera' . Ella reconoce que “nos puede sonar extraño pero sí es una cuestión de costumbre”.

El diccionario en inglés Merriam-Webster acaba de aceptar el pronombre they para referirse a las personas que no se identifican necesariamente con ser hombre o mujer. En español podríamos llamarles “elle” (en singular) o “elles” (en plural) a quienes no tienen una identificación binaria, es decir, masculina o femenina.